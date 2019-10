Serie C: il programma completo del turno infrasettimanale

Tra oggi e domani la Serie C torna in campo per giocare il turno infrasettimanale valido per l’undicesima giornata; molte le gare interessanti nei tre gironi che in questo momento vede Monza, Padova, Potenza comandare rispettivamente i loro raggruppamenti.

Nel girone A la capolista Monza ospiterà al Brianteo i piemontesi de Gozzano che stanno lottando per evitare i playout, in zona playoff gare importanti tra Renate-Novara, Carrarese-Como e Pontedera-Pro Patria, mentre sul fondo classifica match da brividi tra Pergolettese-Giana Erminio.

Nel girone B il Padova primo, giocherà davanti al proprio pubblico contro la Sambenedettese per cercare di riscattarsi dopo le ultime due sconfitte consecutive; il Vicenza che segue ad un solo punto di distanza sarà impegnato contro i cugini dell’Arzignano Valchiampo al Menti anche se per il calendario giocheranno in trasferta. Interessanti anche le gare tra Feralpisalò-Piacenza e il derby Carpi-Modena.

Nel girone C la capolista Potenza ha ottime possibilità di continuare la sua bella cavalcata ospitando la Cavese, impegno sulla carta abbordabile anche per la Reggina, seconda con un solo punto di svantaggio, che al Granillo ospiterà il Picerno. L’altra seconda in classifica, ovvero la Ternana, sarà impegnata in casa contro l’Avellino (diretta Rai Sport); gare da seguire con particolare interesse sono anche Bari-Catanzaro e Casertana–Monopoli.

Serie C, il programma dell’undicesima giornata

GIRONE A

Mercoledì 23 ottobre 2019, ore 18.30

Olbia-Albinoleffe

Carrarese-Como

Giana Erminio-Pergolettese

Lecco-Juventus U23

Pontedera-Pro Patria

Renate-Novara

Mercoledì 23 ottobre 2019, ore 20.45

Alessandria-Pistoiese

Monza-Gozzano

Pro Vercelli-Arezzo

Robur Siena-Pianese

GIRONE B

Mercoledì 23 ottobre 2019, ore 18.30

Cesena-Sudtirol

Gubbio-Imolese

Virtus Verona-Ravenna

Mercoledì 23 ottobre 2019, ore 20.45

Feralpisalò-Piacenza

Padova-Sambenedettese

Reggio Audace-Rimini

Union Arzignano Valchiampo-Vicenza

Giovedì 24 ottobre 2019, ore 20.45

Carpi-Modena

Fano AJ-Vis Pesaro

Fermana-Triestina

GIRONE C

Mercoledì 23 ottobre 2019, ore 15

Virtus Francavilla-Teramo

Mercoledì 23 ottobre 2019, ore 18.30

Paganese-Vibonese

Potenza-Cavese

Rende-Sicula Leonzio

Ternana-Avellino (diretta Rai Sport)

Mercoledì 23 ottobre 2019, ore 20.45

Bari-Catanzaro

Casertana-Monopoli

Catania-Bisceglie

Reggina-Picerno

Rieti-Viterbese