Catanzaro-Avellino: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C oggi 2 novembre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Nicola Ceravolo, si disputerà l’anticipo del sabato tra Catanzaro-Avellino, valido per la tredicesima giornata del girone C del campionato di Serie C.

Catanzaro-Avellino, presentazione del match

Quello di stasera sarà un incontro tra due squadra in crisi di risultati dove basta pensare che solamente tenendo conto le ultime cinque partite di campionato, i calabresi hanno ottenuto quattro punti, mentre gli irpini cinque.

Il Catanzaro che aveva iniziato bene la stagione non riesce più a vincere e farne le spese è stato il tecnico Gaetano Auteri che dopo la sconfitta casalinga contro il Potenza è stato esonerato per far posto al collega Gianluca Grassadonia che però non ha dato nelle prime due gare la svolta sperata perdendo sul campo del Bari per 2-0 e pareggiando in casa per 1-1 contro il fanalino di coda Rende. Attualmente sono 17 i punti in classifica per i giallorossi che valgono il nono posto, ma per come era iniziato il campionato e per le aspettative attorno alla squadra, i conti non tornano.

Per l’Avellino che lo scorso maggio aveva ottenuto la promozione in Serie C dopo il fallimento dell’estate 2018 la stagione era iniziato con tre successi nelle prime quattro gare ma dopo qualcosa si è incrinato visto che nelle ultime otto gare c’è stato la sola vittoria peraltro inaspettata sul campo della Ternana per 1-0, ma il ruolino di marcia registra cinque sconfitte e due pareggi con la zona playout che dista solamente un punto con gli irpini a quota 14 e Picerno e Cavese a quota 13. Anche in Irpinia c’è stato il cambio di guida tecnica esattamente il 15 ottobre quando al posto dell’esonerato Giovanni Ignoffo è arrivato l’istrionico Ezio Capuano che ha ottenuto, oltre alla già citata vittoria di Terni, un pareggio casalingo per 2-2 contro il Bari e la sconfitta interna della scorsa settimana 1-2 contro la capolista Reggina. Dunque un inizio in salita per l’allenatore salernitano visto le qualità delle avversarie incontrate in queste prime giornate e anche questa sera la gara non sarà affatto facile nonostante le difficoltà dei calabresi. E all’orizzonte c’è il Potenza seconda in classifica che nel posticipo del prossimo turno sarà di scena al Partenio-Lombardi.

I precedenti tra le due squadre allo stadio Ceravolo sono quindici con quattro vittorie dei padroni di casa, tre degli ospiti e otto pareggi; l’arbitro dell’incontro sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Marco Della Croce di Rimini e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala.

Catanzaro-Avellino, probabili formazioni

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro; Martinelli, Figliomeni, Quaranta; Statella, Casoli, Maita, Tascone, Favalli; Kanoute, Nicastro.

Avellino (4-3-1-2): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Micovschi; Parisi; Albadoro, Charpentier.

Catanzaro-Avellino, diretta tv e streaming

Il match della dodicesima giornata del torneo di Serie C girone C tra Catania-Bari sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.