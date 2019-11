Potenza-Reggina: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C oggi 3 novembre

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Alfredo Viviani è in programma Potenza-Reggina, match della tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C.

Potenza-Reggina, presentazione del match

Quello di quest’oggi è un vero e proprio big match con le due squadre che sono ai primi due posti della classifica: gli ospiti stanno in testa con 28 punti e ancora imbattuti (unica tra le 60 squadre della terza serie), mentre i padroni di casa seguono al secondo posto con 24 punti.

Il Potenza di mister Giuseppe Raffaele che vanta la miglior difesa di tutta la categoria con solo cinque reti subite, fino a due giornate fa era addirittura al comando del girone C, ma il pareggio interno a reti bianche contro la Cavese e la brutta sconfitta sul campo del Monopoli per 3-0 ha fatto scendere la squadra rossoblu che da +1 ora sono a -4 e pensare che prima di questi due incidenti di percorso i potentini venivano da cinque vittorie consecutive compresa la gara di Coppa Italia contro il Rende. Oggi sarà un bel banco di prova per i padroni di casa che con una vittoria accorcerebbero le distanze sui loro attuali rivali, anche se va ricordato che l’obiettivo stagionale è una buona posizione di classifica per poi giocarsi i playoff senza nulla da perdere.

Dal canto suo la Reggina con un ottimo mercato estivo non ha mai nascosto il desiderio di tornare nella serie cadetta dopo parecchi anni di assenza e per ora i risultati stanno dando regione alla proprietà che la scorsa estate aveva deciso di puntare sul tecnico ed ex giocatore amaranto Domenico Toscano che con otto vittorie e quattro pareggio in dodici giornate ha riportato entusiasmo in una piazza che nelle ultime stagioni aveva perso un pò le speranze di fare un campionato di alto livello puntando alla promozione diretta.

I calabresi vengono da quattro vittorie consecutive che gli hanno permesso di comandare il girone meridionale e di avere l’attacco più prolifico di tutta la Serie C con ben 24 reti realizzate.

Ricordiamo che curiosamente le due squadre torneranno di nuovo in campo mercoledì prossimo alle ore 20.30 allo stadio Granillo per i sedicesimi di finale a gara unica della Coppa Italia di categoria.

I precedenti in terra potentina sono dodici con i padroni di casa che comandano per sei vittorie contro sola una degli ospiti con cinque pareggi; 24 le reti complessivi (16 Potenza, 8 Reggina). Nella scorsa stagione il match si giocò il 17 ottobre 2018 e vide il risultato finale di 1-1 con reti di Franca su calcio di rigore al 33′ e pareggio amaranto all’83’ con Sandomenico, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Navas al 68′.

L’arbitro della gara sarà Daniele De Santis della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Nicola Mariottini di Arezzo e Davide Mecocci di Siena.

Potenza-Reggina, probabili formazioni

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Viteritti, Dettori, Ricci, Panico; Isgrò, Murano, Ferri Marini.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi, Rolando; Bellomo; Reginaldo, Corazza.

Potenza-Reggina, diretta tv e streaming

Il match della tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Potenza-Reggina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca della sarà affidata a Pietro Scognamiglio.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.