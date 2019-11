Vicenza-Padova 0-1 (Video Highlights Serie C): una punizione di Ronaldo decide il derby veneto

Nella tredicesima giornata del girone B del campionato di Serie C il Padova espugna il campo del Vicenza per 1-0 e torna in vetta alla classifica operando il controsorpasso proprio ai danni della squadra berica.

A decidere una gara molto fallosa (otto ammoniti) ed equilibrata, è stata una punizione di Ronaldo Pompeu Da Silva al minuto 71 che filtrava in una selva di gambe e beffava l’estremo portiere vicentino Grandi che nulla ha potuto fare per evitare la rete. Negli ultimi minuti i padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto per agguantare il pareggio ma non c’è stata nulla da fare. Ora le due squadre torneranno in campo mercoledì prossimo (ore 20.30) allo stadio Euganeo per l’incontro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di categoria.

Vicenza-Padova, il tabellino del match

VICENZA (4-3-1-2) Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Rigoni, Pontisso (75′ Zonta), Cinelli (67′ Giacomelli); Vandeputte (84′ Zarpellon); Marotta (84′ Arma), Guerra (67′ Saraniti). A disposizione Albertazzi, Bianchi, Pasini, Bizzotto, Liviero, Scoppa, Emmanuello. All. Di Carlo

PADOVA (3-5-2) Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Germano, Mandorlini (71′ Andelkovic), Ronaldo, Buglio (87′ Serena), Baraye; Soleri (87′ Bunino), Santini (67′ Mokulu). A disposizione Galli, Capelli, Cherubin, Sylla, Daffara, Rondanini, Cherif, Gabionetta. All. Sullo

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo (assistenti Trinchieri-Severino)

Rete: 71′ Ronaldo Pompeo Da Silva

Note: Spettatori 11487. Ammoniti Mandorlini, Pontisso, Kresic, Marotta, Ronaldo, Giacomelli, Minelli, Mokulu.

Vicenza-Padova, gli highlights: a breve