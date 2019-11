Vicenza-Padova: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C oggi 3 novembre

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Menti si disputerà Vicenza-Padova, derby veneto valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone B.

Vicenza-Padova, presentazione del match

Quello odierno sarà un match di altissima classifica visto che i padroni di casa sono al comando della classifica con 27 punti seguiti ad un solo punto dagli ospiti. La formazione di mister Domenico di Carlo è in grande forma visto che nelle ultime sei gare ha ottenuto ben cinque vittorie con una sola sconfitta per 2-1 sul campo del Piacenza, dimostrando di poter battagliare per la promozione diretta nella serie cadetta. Molto importanti sono stati i successi nella doppia trasferta contro Arzignano Valchiampo (che in realtà gioca al Menti) e Sambenedettese rispettivamente per 1-0 e 3-0 che ha permesso ai biancorossi la scorsa domenica di sorpassare in classifica per la prima volta in stagione proprio i patavini del tecnico Salvatore Sullo che in quest’ultimo periodo hanno avuto qualche passaggio a vuoto con le sconfitte in casa contro il Ravenna per 2-1 e sul campo della Triestina per 2-0.

Attualmente il Padova possiede il miglior attacco del girone B (insieme alla Virtus Verona) con ventuno reti realizzate, mentre il Vicenza ha la miglior difesa con solo sei rete subite e sicuramente chi avrà la meglio potrà guardare al futuro con maggiore positività anche perchè ottenere i tre punti oggi sarebbe importantissimo soprattutto a livello psicologico.

Si prevede il tutto esaurito allo stadio Menti con dodici mila persone che accorreranno per la super sfida compresi 1.300 tifosi padovani che saranno posizionati in Curva Nord. A proposito di tifo, mercoledì scorso la Questura di Vicenza ha notificato il DASPO a dodici tifosi vicentini e dieci a quelli patavini a seguito di quanto è accaduto il 22 settembre scorso quando all’interno della stazione di servizio Montefeltro Ovest (Rimini), le due tifoserie vennero alle mani rendendosi responsabili dei reati di rissa, utilizzo e possesso di oggetti atti ad offendere, travisamento, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Negli anni passati questa sfida si è giocata anche in Serie A e Serie B ed è sempre stata molto sentita dalla due tifoserie; l’ultimo precedente in terra vicentina si è giocato nella stagione 2017-18 (Serie C, 27.a giornata) e ha visto la vittoria degli ospiti per 1-0 con rete decisiva di Guidone al minuto 81. Tra le stagioni 2009/2010 e il 2012/2013 le due squadre si incontrarono nella serie cadetta, e in questi quattro campionati il bilancio è di due vittorie ciascuno, mentre l’ultimo match giocato nella massima serie risale alla stagione 1995-96 con vittoria vicentina per 2-1. Ricordiamo che mercoledì 6 novembre alle ore 20.30 allo Stadio Euganeo di Padova le due squadre torneranno in campo per sfidarsi nei sedicesimi di Coppa Italia di categoria.

L’arbitro del match sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Marco Trinchieri di Milano e Antonio Severino di Campobasso.

Vicenza-Padova, probabili formazioni

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Barlocco; Vandeputte, Rigoni, Cinelli; Giacomelli, Guerra, Marotta.

PADOVA (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Germano, Mandorlini, Ronaldo, Buglio, Baraye; Mokulu, Santini.

Vicenza-Padova, diretta tv e streaming

Il match della tredicesima giornata del campionato di Serie C girone B tra Vicenza-Padova sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca sarà affidata a Federico Pampanin.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.