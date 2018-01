Il Real Madrid non sa più vincere nella Liga. Al Balaidos di Vigo Cristiano Ronaldo avevano una sola missione: vincere per sperare ancora. Invece contro il Celta è arrivato un pareggio per 2-2. Alla 18esima giornata del campionato spagnolo i blancos sono a 16 punti di distanza dalla capolista Barcellona. Un abisso. Vero è che il Real Madrid ha una partita in meno, ma ormai il titolo di campione di Spagna non è più tra gli obiettivi degli uomini di Zinedine Zidane. Il Celta non è certo un’invincibile armata, eppure ha fatto soffrire le pene dell’inferno ai campioni d’Europa e del Mondo in carica. Partono bene gli uomini di Unzue, che approfittano anche dell’assenza di Sergio Ramos nella difesa del Real. Al 33′ è Wass a bucare Keylor Navas con un preciso pallonetto che manda in visibilio il Balaidos.

Il Real Madrid saluta la Liga, in ombra Cristiano Ronaldo

Furiosa la reazione del Real Madrid. In meno di due minuti è Gareth Bale a capovolgere la situazione del punteggio. Il gallese, finalmente recuperato dai tanti acciacchi, prima sfrutta un assist al bacio di Kroos e poi spedisce in porta un cross proveniente da destra di Isco. Un uno-due terribile a cui il Celta non riesce a reagire in modo rapido. I padroni di casa però si riorganizzano negli spogliatoi e cominciano il secondo tempo all’assalto della porta di Keylor Navas. Il portiere del Real, su uno dei tanti contropiede del Celta, stende Yago Aspas in area di rigore. Lo stesso attaccante del Celta val sul dischetto, ma Navas si supera e respinge il tiro dagli 11 metri. L’appuntamento con il pareggio è però rinviato di dieci minuti. Difesa del Real messa malissimo, cross dalla destra di Wass e testa vincente di Maxi Gomez. A questo punto il Real Madrid tenta il forcing finale, ma senza trovare il colpo da tre punti.

In ombra Cristiano Ronaldo, ben controllato da Roncaglia, ex Fiorentina e Genoa. Tutto ciò mentre il Barcellona si prepara alla presentazione di Coutinho, nuovo clamoroso colpo degli acerrimi rivali. Tempi duri per la Casa Blanca e per Zidane. E tra un mesetto ci sono Cavani e Neymar da affrontare, ahi Zizou.

Ecco le immagini di Celta-Real Madrid: