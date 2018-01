In questi giorni il calciomercato ha ripreso il via per quanto riguarda la stagione invernale e l’acquisto più chiacchierato è stato senza dubbio quello di Coutinho, che è passato ufficialmente dal Liverpool al Barcellona per ben 160 milioni di euro. I tifosi erano felicissimi dell’arrivo del giocatore, ma una notizia dell’ultima ora spegne temporaneamente l’entusiasmo per tale acquisto.

La società blaugrana ha scoperto durante le visite mediche che il calciatore soffre di un problema muscolare che lo costringerà ai box almeno 20 giorni. Un infortunio tenuto segreto dal Liverpool e che adesso fa infuriare il Barcellona. Un comportamento, quello del Liverpool, che ha fatto discutere molto e che in tanti giudicano scorretto anche se va detto l’assenza di Coutinho dagli ultimi impegni di Premier aveva lasciato più di qualche sospetto sulla condizione fisica del calciatore.

Per fortuna del Barcellona l’infortunio di Coutinho non richiede lunghi tempi di recupero. Salvo sorprese, il fantasista brasiliano dovrebbe essere in campo prima dell’inizio di febbraio ed essere pronto per una seconda parte di stagione che si preannuncia ricca di impegni per i blaugrana in Liga, Copa del Rey e Champions League, competizione, nella quale, i catalani saranno opposti al Chelsea negli ottavi di finale in programma a metà febbraio.