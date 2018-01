Maradona si scaglia contro Montella: “Follia che il Siviglia lo abbia preso, ce ne sono mille meglio di lui”

Quando parla non è mai banale e fa sempre parlare di sé. Diego Armando Maradona fa ancora discutere per alcune sue dichiarazioni, in questo caso per un messaggio “social” postato sul suo account Instagram, in cui si scaglia contro Vincenzo Montella e con la scelta del Siviglia di affidargli la panchina del club andaluso dopo l’esonero di Eduardo Berizzo.

All’ex Pibe de Oro non è proprio andato giù l’esonero di Berizzo e ancor meno gli deve essere piaciuta la scelta del club spagnolo di mettere alla guida tecnica l’ex allenatore del Milan, specie dopo l’esperienza rossonera iniziata con grandi proclami e finita con il triste esonero del tecnico campano.

Si legge nel messaggio pubblicato da Maradona: “È una pazzia che Montella occupi il posto di Berizzo, è stato cacciato malamente dal Milan, ci sono migliaia di allenatori che possono sedersi al suo posto. Non possono essere i procuratori a comandare nel calcio. Doveva continuare Berizzo o metterne qualcun altro, lui deve essere cambiato”.

Sarà stata la brutta sconfitta dell’aeroplanino nel derby tra Siviglia e Betis, finito 3-5, a scatenare le parole di Diego? Intanto Montella e i suoi hanno risposto sul campo, infatti gli andalusi hanno battuto per 2-1 il Cadice e si è qualificato per i quarti di finale di Coppa del Re.

La motivazione delle dichiarazioni di Diego resta un mistero, la cosa che è certa, è che quando parla Maradona la tempesta è garantita.