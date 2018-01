Montella, buona la prima con il Siviglia. L’ultima volta che si era seduto su una panchina era il 26 novembre. Il suo Milan non era andato oltre lo 0-0 con il Torino e i dirigenti milanisti lo avevano esonerato il giorno dopo. 38 giorni dopo c’è stata un’altra prima volta per Vincenzo Montella. L’ex allenatore di Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria e Milan ha esordito come allenatore del Siviglia negli ottavi di Coppa del Re. Gli andalusi si sono imposti per 2-0 sul campo del Cadice, squadra della seconda divisione spagnola. Le reti sono state segnate nel primo tempo da Nolito e Jesus Navas, entrambi ex del Manchester City. Nel finale i padroni di casa hanno anche fallito un calcio di rigore. Montella ha presentato i suoi con il 4-2-3-1, un classico per il calcio spagnolo. Tanti ex del campionato italiano nel Siviglia. In difesa c’è l’ex palermitano Kjaer, l’ex interista Banega a centrocampo e l’ex Sampdoria Muriel in attacco.

Un esordio decisamente positivo che mette in ghiaccio la qualificazione per i quarti di finale. La vittoria contro il Cadice è il miglior viatico per il debutto di Montella in campionato. Sabato prossimo al Sanchez Pizjuan c’è l’infuocato derby contro gli odiati cugini del Betis. Il Siviglia è attualmente al quinto posto in classifica, fuori dalla zona Champions League. Un piazzamento che è costato l’esonero all’ex tecnico Berizzo. Il Siviglia è un club ambizioso, che ha vinto tanto negli ultimi anni in campo internazionale. Montella avrà tempo per mettere a posto la classifica. In attesa di misurarsi poi a febbraio con il Manchester United di Mourinho in Champions League.

Montella, chi ben comincia è a metà dell’opera?

La prima è andata. Certo l’impegno non era dei più insormontabili per il Siviglia, ma la sosta e il cambio di allenatore dovevano essere assorbiti dal gruppo andaluso. Montella ora avrà tre giorni per preparare il derby con il Betis. Una partita sentitissima a Siviglia, che potrà già far prendere una direzione alla tifoseria biancorossa un po’ scettica vero l’allenatore italiano.

Montella è stato accolto in modo contrastante. I dirigenti del Siviglia hanno detto che lui è semrpe stata la prima scelta per il dopo Berizzo. La stampa e i tifosi vogliono andarci cauti. Come sempre nel calcio l’Aeroplanino ha solo un modo per farsi amare: vincere.

Ecco le immagini del debutto vincente di Montella con il Siviglia: