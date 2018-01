Montella, riscatto in coppa. Dopo due battute d’arresto consecutive in campionato, ecco che il Siviglia risorge in Coppa del Re. Gli andalusi si impongono nell’andata della coppa nazionale in trasferta contro l‘Atletico Madrid. 2-1 per gli uomini di Vincenzo Montella, che quindi risponde sul campo alle critiche. Primo tempo equilibrato con le due squadre che si studiano e si rispettano molto. Nel secondo tempo arrivano i gol. Gli uomini di Simeone vanno in vantaggio con Diego Costa. il brasiliano naturalizzato spagnolo è al secondo gol in due partite dal suo ritorno a Madrid. Lo spettro della crisi sembra aleggiare sull’ex allenatore del Milan. Il Siviglia reagisce. Prima un autogol e poi Correa ribaltano in otto minuti la situazione.

Un tifoso di 22 anni dell’Atletico Madrid è in gravi condizioni dopo essere stato ferito con tre coltellate nei dintorni dello stadio Wanda Metropolitano prima di Atletico-Siviglia di Coppa del Re Il ragazzo è stato aggredito nelle vicinanze del Bar Zapatones, un locale frequentato da un gruppo di ultras della squadra di Madrid: è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ferite a una coscia, ad un braccio e ad una spalla, quest’ultima la più grave. Su quello che è successo indaga la polizia spagnola che non esclude che possa trattarsi di un’aggressione maturata all’interno degli stessi gruppi utras dell’Atletico.

Montella, un successo di prestigio per ripartire

Un successo che porta ossigeno e ottimismo nel Siviglia. Dopo i capitomboli con Betis e Alaves, la vittoria del Wanda Metropolitano può essere un nuovo inizio per gli andalusi. Montella è ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Mentre in Coppa del Re sono tre le vittorie consecutive. Di routine quelle contro il Cadice nel turno precedente, mentre è di molto rilievo quella di questa sera contro l’Atletico Madrid. Ora tra sei giorni ci sarà il ritorno al Sanche Pizjuan, mentre tra tre giorni è di nuovo campionato. Sabato prossimo alle 13 il Siviglia giocherà sul difficile campo dell‘Espanyol. Un match utile a Montella per dimostrare che i suoi ragazzi non sanno vincere solo in Coppa.

Le immagini del Siviglia di Montella contro l’Atletico Madrid: