Calendario Liga, 24.a giornata: il match clou è Atletico Madrid – Athletic Club. Impegni insidiosi per Barça e Real

Questa sera, alle ore 21:00, con la partita tra Girona e Leganés verrà dato il via alla ventiquattresima giornata di Liga Santander. Con una vittoria, i catalani potrebbero andare a dormire all’ottavo posto in classifica, una posizione notevole per una neopromossa ma, dopo aver perso all’ultimo respiro la scorsa settimana fra le mura amiche, i pepineros non lasceranno nulla al caso e cercheranno l’impresa.

Il match più importante di questo turno di campionato è quello del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Athletic Club. Al di là del notevole distacco in classifica, le sfide tra Atletico e Athletic sono sempre molto equilibrate ed anche stavolta sarà così. Tuttavia, ai baschi mancheranno pedine molto importanti come Ruben Garcia ed Aduriz indisponibili per somma di ammonizioni, e con Muniain che non è al meglio e che potrebbe non farcela a scendere i campo. Da questo punto di vista, quindi, l’Atletico è chiaramente il favorito per la vittoria, rinvigorito anche dalla voglia di battagliare per il primato in classifica, ora che il distacco è di soli sette punti.

Lo sa benissimo anche il Barcellona che, in casa dell’Eibar, deve assolutamente trovare la vittoria dopo due pareggi in due partite dove ha segnato un solo gol. I baschi vengono da quattro risultati utili consecutivi ed hanno vinto le ultime due gare, perdendo soltanto un mese fa, proprio contro l’Atletico, non meritando affatto la sconfitta. Valverde sa che sarà dura e servirà il miglior Barcellona per battere l’organizzazione della squadra di Mendilibar, e non quello impacciato, lento e prevedibile visto contro il Getafe. Inoltre, la testa non dovrà andare alla sfida di Champions League contro il Chelsea, in programma martedì prossimo, in quanto un passo falso potrebbe far avvicinare ancor di più la banda di Simeone.

Dopo la vittoria contro il Paris Saint-Germain in Champions, il Real Madrid si rituffa nella Liga con la voglia di continuare a collezionare risultati positivi. Nelle ultime quattro, ha totalizzato dieci punti su dodici e vuole continuare a mantenere le distanze dal Villarreal quinto. Per farlo, però, dovrà ottenere una vittoria in casa del Betis Siviglia, trasferta ora insidiosa, ora una formalità per i blancos che l’anno scorso si imposero 6-1, ma che due anni prima furono fermati sul pareggio, per poi stravincere 5-1 tre anni fa. Dopo la vittoria sul Deportivo La Coruna, il Betis vuole riprendere la striscia positiva e farà di tutto per mettere uno sgambetto ai campioni in carica.

Altre sfide interessanti di questo turno sono lo scontro salvezza al Mendizzorotza tra Alavés e Deportivo, con i galiziani che rischiano di finire a -11 dal quintultimo posto e lo scontro per l’Europa tra Getafe e Celta, con quest’ultimi che vorranno rifarsi dopo il pareggio interno con l’Espanyol ma, al Coliseum, non sarà affatto facile: lo scorso turno, gli Azulones hanno fermato il Barcellona, impedendogli di segnare, cosa che non accadeva da molto tempo. Di seguito, il programma completo della ventiquattresima giornata

Venerdì 16 Febbraio

Girona FC – CD Leganés (ore 21:00)

Sabato 17 Febbraio

UD Las Palmas – Siviglia FC (ore 13:00)

SD Eibar – FC Barcellona (ore 16:15)

Deportivo Alavés – Deportivo La Coruna (ore 18:30)

Malaga CF – Valencia CF (ore 20:45)

Domenica 18 Febbraio

Real Sociedad – Levante UD (ore 12:00)

Atletico Madrid – Athletic Club (ore 16:15)

RCD Espanyol – Villarreal CF (ore 18:30)

Betis Siviglia – Real Madrid (ore 20:45)

Lunedì 19 Febbraio

Getafe CF – RC Celta Vigo (ore 21:00)