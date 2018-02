Montella Siviglia, che disastro: la sua nuova avventura potrebbe già finire ?

Montella potrebbe già terminare la sua nuova avventura in terra iberica: l’ex tecnico del Milan è sotto esame a causa dei deludenti risultati che si sono susseguiti sin dalle prime gare in cui ha cominciato a guidare il Siviglia. Ora per l’ex aeroplanino saranno fondamentali come non mai le prossime partite, che rappresentano a tutti gli effetti un vero e proprio banco di prova al quale sarà sottoposto il tecnico da parte della società andalusa.

Secondo quanto riporta la testata online tuttomercatoweb.com, il Siviglia sarebbe già sulle tracce di Thomas Tuchel: l’ex tecnico del Borussia Dortmund, infatti, era già un pupillo del presidente Josè Castro Carmona, che l’aveva a lungo seguito prima di affidare appunto la panchina a Montella. E se i risultati proseguiranno così, nulla vieta che il numero uno del Siviglia possa sferrare un nuovo attacco…

L’avventura di Montella al Siviglia è già ai titoli di coda?

Vincenzo Montella al Siviglia ha entusiasmato decisamente poco: l’ultima debacle degli andalusi è andata in scena contro l’Eibar, dove la squadra allenata dall’ex milanista è stata schiantata con il risultato di 5-1, collezionando nella circostanza il terzo ko in cinque gare, tante quante ne ha guidate il tecnico campano sulla panchina della squadra iberica.

Il Siviglia attualmente conta 33 punti in campionato: il discorso qualificazione in Champions League sembra complicarsi in maniera irreversibile. Infatti gli andalusi di Montella si trovano a – 6 punti dal Real Madrid, che, sebbene debba recuperare una gara, attualmente occupa la quarta posizione in classifica, ultimo posto utile per accedere alla competizione continentale in questione, nel mezzo troviamo il Villareal, che invece conta 37 punti in 21 gare.

Ora l’operato di Montella sarà valutato già a partire da questa sera: il Siviglia infatti ospita il Leganes nella semifinale di Coppa del Re. L’andata è finita per 1-1, quindi gli andalusi partono leggermente favoriti per l’accesso alla finale avendo siglato un gol in trasferta, ma guai a cullarsi sugli allori.