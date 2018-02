Pazzini, esordio da sogno con il Levante. Gli sono bastati 12 minuti per segnare il primo gol nella Liga con la maglia del Levante. Giampaolo Pazzini non poteva scegliere avversario migliore per bagnare la sua prima partita nel campionato spagnolo. Il centravanti ex Inter e Milan, appena arrivato dal Verona, ha segnato all’89’ il gol del 2-2 tra Levante e Real Madrid. Un gol che acuisce il momento difficile degli uomini di Zidane. Blancos in vantaggio con Sergio Ramos nel primo tempo, al 12′. Poi al 31′ arriva il pareggio di Boateng. A mezz’ora dalla fine ecco che i campioni d’Europa in carica passano di nuovo in vantaggio. Ad un quarto d’ora scarso dalla fine arriva il momento dell’esordio di Pazzini. Negli ultimi assalti, ben lanciato da Jason, ecco che l’ex Verona batte Keylor Navas in uscita. Un gol che fa esplodere la tifoseria rossoblu. Un punto preziosissimo per il Levante, che è in piena lotta per la salvezza.

Pazzini fa piangere il Real, Zidane in crisi

Salvezza per cui lotta anche il Verona di Pecchia, che forse si è liberato troppo frettolosamente del bomber 34enne. Pazzini si è messo in discussione in un altro campionato, con una piccola squadra come il Levante. Squadra in cui ha militato anche Giuseppe Rossi due stagioni fa. Evidentemente l’aria della regione valenciana fa bene agli attaccanti italiani. Il Real Madrid vede sfumare una vittoria che sembrava ormai conquistata, il Barcellona è sempre più lontano. I blancos però devono cominciare a guardarsi indietro perché il piazzamento Champions League è tutt’altro che sicuro. Tanto che il Real Madrid domani dovrà tifare per i cugini dell’Atletico Madrid, che ospiteranno il Valencia. Chissà se anche un altro attaccante italiano, Zaza, riuscirà a dare un dispiacere ad una squadra di Madrid. Pazzini ha già fermato i Galacticos. Cose da pazzi nella Liga, o semplicemente da Pazzo.

Ecco le immagini del gol di Pazzini contro il Real Madrid: