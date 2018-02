Seedorf, KO all’esordio in Liga. Comincia male l’avventura di Clarence Seedorf sulla panchina del Deportivo la Coruna. I galiziani vengono battuti in casa per 1-0 dal Betis Siviglia e restano al penultimo posto nella Liga Spagnola. Seedorf è arrivato da pochi giorni sulla panchina del Deportivo e non si potevano chiedere miracoli al tecnico olandese. Certo il gol di Moron, arrivato a inizio secondo tempo, complica ancora di più la situazione di classifica del SuperDepor. Si Sperava che l’arrivo di Seedorf in panchina potesse dare la scossa giusta all’ambiente di La Coruna. Per ora non è stato così. L’ex milanista si è presentato con un 4-2-3-1 molto spagnolo, ma che non ha dato i frutti sperati. Il Deportivo ha avuto per larghi tratti del match il pallino del gioco in mano, ma non ha prodotto grandi palle-gol.

Seedorf, la salvezza si complica

Il Betis con questa vittoria si avvicina alla zona Europa League, mentre il Deportivo La Coruna resta lontano tre punti dalla salvezza. Una distanza tutt’altro che incolmabile. Nel prossimo turno i Galiziani saranno ospiti dell’Alaves, una delle squadra più in forma della Liga Spagnola. Gli azzurri hanno battuto Villarreal e Siviglia nelle ultime settimane e saranno un avversario più che ostico per i ragazzi di Seedorf. L’olandese si aspettava tutt’altro dal suo debutto in Spagna. Una terra dove l’olandese ha conosciuto grandi trionfi con la maglia del Real Madrid. Salvare il Deportivo La Coruna, questa sarà la Champions League per Seedorf. In bocca al lupo Clarence.

Ecco le immagini del gol decisivo di Deportivo La Coruna-Betis: