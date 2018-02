Sponsor Barcellona, pioggia di milioni per la maglia…da allenamento

SPONSOR BARCELLONA, ACCORDO VICINISSIMO CON BEKO – Clamorosa indiscrezione lanciata da Mundo Deportivo, uno dei principali quotidiani sportivi catalani: il colosso turco di elettrodomestici Beko sarebbe pronto a ricoprire d’oro il Barcellona per mettere il proprio nome sulle maglie da allenamento. Beko è pronta a mettere sul piatto ben diciannove milioni di euro per i prossimi tre anni: dunque un totale di cinquantasette milioni di euro. Tra l’altro il noto marchio di elettrodomestici ha già una lunga partnership con il club catalano (per l’esattezza dalla stagione 201-2015): i più attenti avranno visto che il logo è presente sulla manica sinistra della maglia da gioco. Evidentemente l’azienda turca aveva già deciso di entrare in maniera graduale nelle sponsorizzazioni del club più famoso del mondo, che si appresta a ricevere l’ennesima pioggia di milioni di euro.

SPONSOR BARCELLONA, BEKO SARA’ IL 3° SPONSOR PIU’ IMPORTANTE DEL CLUB – Beko con questo nuovo accordo che, sempre secondo il quotidiano catalano, dovrebbe essere siglato nelle prossime settimane, diventerà il terzo maggiore sponsor del club blaugrana, alle spalle dello sponsor tecnico Nike (quest’anno si festeggeranno i vent’anni di legame tra il colosso americano ed il Barcellona) e del main sponsor Rakuten, nota azienda giapponese di commercio elettronico, che ha cominciato a mettere il proprio nome sulle maglie di Messi & co. proprio in questa stagione, dopo quattro anni di legame con la Qatar Airways (primo sponsor ufficiale del Barcellona). Per chi non lo sapesse va segnalato che dal 2013 Intel, nota azienda multinazionale di dispositivi a semicondutture, mette il proprio nome all’interno delle maglie da gioco.