André Silva, rivincita in Spagna. Ha segnato più in un partita che in tutta la scorsa stagione di Serie A. Al debutto nella Liga André Silva è andato a segno tre volte con la maglia del Siviglia contro il Rayo Vallecano. Nel 4-1 finale per gli andalusi a segno anche un altro ex della Serie A, cioè Franco Vazquez. Evidentemente André Silva ha ritrovato subito il feeling con il gol, perso nei mesi al Milan e al Mondiale con il Portogallo. L’ex Porto è arrivato al Siviglia in prestito con diritto di riscatto. E’ chiaro che se continuerà a segnare con questa frequenza il Siviglia non ci penserà molto ad esercitare il diritto di riscatto, fissato a circa 30 milioni di euro.

André Silva, un rimpianto per il Milan?

In sede di analisi del mercato milanista si è visto che forse i soli Higuain e Cutrone sono un po’ pochi lì davanti. André Silva sarebbe stato un’opzione in più per Gattuso, ma l’ex Porto è stato mandato al Siviglia proprio per cercare di riscattare una stagione opaca con la maglia del Milan. E’ chiaro che una partita non può decidere una stagione, ma chi ben comincia è a metà dell’opera. Anche nel calcio.

Ecco le immagini dei gol di André Silva in Rayo Vallecano-Siviglia: