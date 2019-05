Barcellona-Valencia, ultimo atto in Spagna. Finale della Coppa del Re 2018/2019. Alle ore 21, allo stadio Benito Villamarin di Siviglia (quello del Betis), scenderanno in campo il Barcellona di Ernesto Valverde e il Valencia di Marcelino. Il match sarà visibile su Dazn. I blaugrana hanno vinto il campionato spagnolo, mentre il Valencia ha acciuffato in chiusura un piazzamento in zona Champions League. Per arrivare a giocarsi questa finale il Barcelona ha eliminato sul suo cammino: Leonesa, Levante, Siviglia e Real Madrid. Il Valencia invece lungo il suo percorso ha fatto fuori: Ebro, Gijon, Getafe e Betis Siviglia. Il Barcellona cerca il quinto successo di fila in Coppa del Re, i blaugrana hanno vinto il trofeo 5 volte negli ultimi 8 anni. Il Valencia invece non alza la coppa nazionale spagnola dal 2008.

Barcellona-Valencia, le probabili formazioni. QUI BARCELLONA – Questi i probabili undici di partenza scelti da Valverde per il match di questa sera, Barcellona (4-3-3): Cillessen; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Malcom, Messi, Coutinho. QUI VALENCIA – Questi i probabili undici di partenza scelti da Marcelino per il match di questa sera, (4-4-2): Domenech; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo Moreno, Gameiro. Calcio d’inizio in programma alle ore 21.

Barcellona-Valencia, info tv e streaming. Il match sarà trasmesso da DAZN. Per chi non ha ancora provato il servizio proposto dalla piattaforma in streaming è possibile sfruttare un’occasione da non perdere: la Tv offre un mese di visione gratuita a chi si registra attraverso il sito ufficiale. Gli utenti hanno poi la possibilità di proseguire anche oltre i 30 giorni di prova al costo di 9,99 euro al mese. La flessibilità resta una caratteristica distintiva del servizio: è infatti possibile recedere in ogni momento senza alcun onere. La Finale di Coppa del Re tra Barcellona e Valencia potrà essere seguita in diretta su NOVE (canale 149 di Sky e 9 del digitale terrestre).

Barcellona-Valencia, i precedenti. Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione. Lo scorso 7 ottobre, a Valencia, c’è stato un pareggio per 1-1 con vantaggio dei padroni di casa con Garay e pareggio catalano di Messi. Segno X anche al ritorno: un 2-2, doppio vantaggio del Valencia con Gameiro e Parejo poi risposta del Barcellona con la doppietta di Messi.