Athletic Bilbao-Barcellona, in Spagna si fa sul serio. 1.a giornata della Liga Spagnola 2019/2020. Alle ore 21.00, allo stadio San Mames di Bilbao, scenderanno in campo i padroni di casa dell‘Athletic e i campioni in carica del Barcellona. Il match sarà visibile su Dazn.Partita speciale per Ernesto Valverde, attuale tecnico dei blaugrana ed ex allenatore dei baschi. L’Athletic Bilbao ha perso solo un’amichevole, contro il Santander, durante il precampionato estivo. Cinque sono stati i test del Barcellona, che ha perso solo in un’occasione. Chiaramente la curiosità tra i catalani è per Antoine Griezmann, colpo del calciomercato e al centro di diverse polemiche con l’Atletico Madrid. In casa Bilbao occhio ad Iniaki Martinez, a lungo corteggiato dal Manchester United.

Athletic Bilbao-Barcellona, le probabili formazioni. QUI ATHLETIC BILBAO – Questi i probabili undici di partenza per quanto riguarda i baschi, Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrerin; Capa, Inigo Martinez, Alvarez, Yuri; Unai Lopez, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Cordoba; Williams. Allenatore: Gaizka Garitano. QUI BARCELLONA – Valverde deve fare a meno di Messi per il debutto in campionato, questa la probabile formazione di partenza per i blaugrana, Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Rakitic; Dembélé, Suarez, Griezmann. Allenatore: Ernesto Valverde.

Athletic Bilbao-Barcellona, come seguire il match in tv e streaming

Athletic Bilbao-Barcellona, info tv e streaming. Anche in questa stagione il campionato spagnolo potrà essere seguito su Dazn, la piattaforma che trasmette su internet e che da la possibilità di provare un mese gratuito, per poi decidere se sottoscrivere l’abbonamento. Nella passata stagione al San Mames c’è stato un pareggio per 0-0. Il Barcellona non vince a Bilbao dall’ottobre 2017, 2-0 con le reti di Messi e Paulinho. I baschi non piegano i blaugrana tra le mura amiche dal 14 agosto 2015, un rotondo 4-0 caratterizzato dalla tripletta di Aduriz e la rete di San Jose. Il calcio d’inizio è in programma questa sera alle ore 21. La Liga riparte per davvero La caccia al Barcellona è aperta.