Atletico Madrid-Real Madrid, derby capitale. 7.a giornata della Liga Spagnola 2019/2020. In campo, sabato 28 settembre alle ore 21, l’Atletico Madrid di Simeone e il Real Madrid di Zidane. Si gioca allo stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola. I Blancos conducono la classifica della Liga con 14 punti, in punto in più dei Colchoneros. Gli uomini di Simeone non perdono in campionato tra le mura amiche dall’ultimo derby giocato. In quell’occasione, 7 febbraio 2019, il Real Madrid vinse per 3-1. I Blancos hanno una striscia attiva di 3 vittorie consecutive in campionato e sono ancora imbattuti in questo campionato. L’Atletico Madrid ha ritrovato la vittoria in Liga nel turno infrasettimanale, 2-0 sul campo del Maiorca.

Atletico Madrid-Real Madrid, le probabili formazioni. QUI ATLETICO – Simeone non cambia e si affida al solito 4-4-2. Davanti la coppia Joao Felix-Diego Costa. Questa la probabile formazione titolare che il tecnico argentino manderà in campo sabato sera: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Vitolo, Koke, Thomas, Saul; Joao Felix, Diego Costa. QUI REAL MADRID – Zidane dovrebbe dare ancora fiducia a James Rodriguez a centrocampo. In avanti ci saranno Bale e Hazard ai lati di Benzema. Questa la probabile formazione che il tecnico francese manderà in campo: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho; James Rodriguez, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Hazard.

Atletico Madrid-Real Madrid, come seguire il match in tv e streaming

Atletico Madrid-Real Madrid, info streaming e tv. Le partite della Liga Spagnola 2019/2020 potranno essere seguite in esclusiva su Dazn. La piattaforma italo-inglese che trasmette anche alcuni match di Serie A, la Serie B e calcio internazionale. Dal 20 settembre è anche disponibile Dazn 1, che è visibile sul canale 209 di Sky. L’Atletico Madrid non batte il Real Madrid in casa dal 7 febbraio 2015. Allora i Colchoneros si imposero per 4-0, con reti di Tiago, Saul, Griezmann e Mandzukic. L’ultimo pareggio in campionato con l’Atletico padrone di casa è del 18 novembre 2017, finì 0-0. Da ricordare che le due squadre hanno disputato anche due finali di Champions League negli ultimi anni, precisamente nel 2014 e nel 2016. In entrambe le occasioni ha vinto il Real Masdrid, prima ai supplementari e poi ai rigori.