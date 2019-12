Valencia-Real Madrid streaming Dazn e diretta live Liga: dove vedere il match, oggi, 15 dicembre

Valencia-Real Madrid streaming Dazn e diretta Live Liga: la presentazione del match

“Operazione sorpasso”: non esiste titolo migliore per presentare Valencia-Real Madrid, posticipo serale della sedicesima giornata. Con una vittoria, infatti, i blancos di Zinedine Zidane avrebbero l’opportunità di prendersi il primo posto in solitaria dopo il mezzo passo falso del Barcellona, ieri, nella gara contro la Real Sociedad, e il tutto a pochi giorni dal Clasico rinviato lo scorso 26 ottobre, a causa delle lotte politiche che hanno dilaniato il capoluogo catalano. E’ una sfida sempre affascinanti tra due compagini che, soprattutto a inizio anni 2000, diedero vita ad accese lotte scudetto. Seppur il Valencia sia ora “impantanato” nel limbo di metà classifica, la squadra di Celades è stata rinfrancata dal passaggio del turno in Champions dopo la bella vittoria ottenuta ad Amsterdam contro l’Ajax. Il Real Madrid è invece reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Club Brugges, ma soprattutto da una serie di sei risultati utili consecutivi (5 vittorie e un pareggio) che gli hanno permesso di rientrare pienamente in lotta per il titolo. A Zidane mancheranno due pedine importanti come Marcelo e Hazard, oltre ai vari Vazquez, Rodriguez e Asensio. Emergenza in attacco per i “murcielagos” che dovranno rinunciare sia a Gameiro (uscito per problemi muscolari accusati contro l’Ajax) e Maxi Gomez, anch’egli infortunato al polpaccio. Real che parte con i favori del pronostico e spera di riscattare il 2-1 patito, lo scorso aprile, proprio al Mestalla.

Valencia-Real Madrid streaming Dazn e Diretta Live Liga: probabili formazioni del match

VALENCIA (4-3-2-1): Jaume Costa; Wass, Paulista, Garay, Gayà; Coquellin, Soler, Parejo; Vallejo, Ferràn Torres; Rodrigo Moreno. Allenatore: Albert Celades

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Odriozola; Casemiro, Modric, Kroos; Bale, Benzema, Isco; Allenatore: Zinedine Zidane

Valencia-Real Madrid streaming Dazn e diretta live Liga: dove vedere la gara, oggi, 15 dicembre

Valencia-Real Madrid gara valevole per la sedicesima giornata della Liga Spagnola, sarà trasmesso in diretta e streaming su Dazn, stasera, a partire dalle ore 21:00.