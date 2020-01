Barcellona-Granada streaming Dazn e diretta live La Liga: dove seguire il match

Barcellona-Granada streaming Dazn e diretta live La Liga: presentazione del match

La ventesima giornata, prima del girone di ritorno, della Liga spagnola si chiuderà stasera con Barcellona-Granada, match in programma a partire dalle ore 21:00 e che potrebbe consentire alla squadra catalana di rimanere in scia del Real Madrid, ieri vittorioso contro il Siviglia, in testa al campionato. La novità pi importante sulla sponda blaugrana è sicuramente la presenza del nuovo allenatore: Quique Satièn. Il sessantunenne è stato chiamato a sostituire Valverde dopo che, la sconfitta in supercoppa patita contro l’Atletico, aveva di fatto spezzato il sottile filo che ancora teneva legato il tecnico al patron Bartromeu. La parola d’ordine in casa Barça è dunque una sola: ripartire. Per farlo, bisognerà però vedersela contro il Granada, squadra che staziona a metà classifica ed è riuscita a boccare sul pari, tra le altre, l‘Atletico Madrid. La squadra di Martinez è comunque reduce da un buon periodo di forma complessivo, scandito da altre affermazioni importanti come il 3-0 sull’Alaves. A ciò si aggiunge lo spettroi del risultato d’andata: un 2-0 che dovrebbe far comprendere come la squadra andalusa difficilmente reciterà il ruolo di “vittima sacrificale”.

Barcellona-Granada streaming Dazn e diretta live: le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter-Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Alba; Rakitic, Sergi Roberto, Busquets; Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Satièn

GRANADA (4-4-2): Rui Siva; Diaz, Duarte, Germàn, Neva; Herrera, Gonalons, Puertas, Machis; Soldado, Carlos Fernandez. Allenatore: Martinez

Barcellona-Granada streaming Dazn e diretta live: dove seguire il match

La gara Barcellona-Granada sarà visibile in diretta e streaming su Dazn

