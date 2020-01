Real Valladolid-Real Madrid streaming Dazn e diretta live La Liga: la presentazine del match

Operazione sorpasso: la sconfitta rimediata ieri dal Barcellona, nel big match contro il Valencia, offre un assist irripetibile al Real Madrid per balzare da solo in testa alla classifica. Un percorso folgorante qiuello delle merengues, che hanno perso una sola gara in tutto il campionato. Prima di poter assaporare la gioia del primato in solitaria, però, la squadra della capitale dovrà superare il Real Valladolid nella gara di stasera, con inizio previsto alle ore 21:00. Una gara semplice sulla carta per los blancos che se la dovranno vedere contro una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, e la cui ultima vittoria in campionato risale addirittura allo scorso tre novembre (contro il Maiorca). Zidane, però, non si fida, anche in virtù del risultato della gara di andata: finì 1-1 al Bernabeu, un dato che impone la massima concentrazione alla corazzata madrilena.

Real Valladolid-Real Madrid streaming Dazn e diretta live La Liga: probabili formazioni del match

REAL VALLADOLID (5-3-2): Masip; Nacho Martinez, Salisu, Joaquin, Olivas, Moyano; San Emeterio, Alcaraz, Miochel; Unal, Sergi Guardiola. Allenatore: Sergio

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco. Allenatore: Zidane

Real Valladolid-Real Madrid streaming gratis e diretta live La Liga: dove vedere la gara

La partita Real Valladolid-Real Madrid sarà visibile stasera, a partire dalle ore 21:00, in diretta e streaming su Dazn

