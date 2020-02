Barcellona-Eibar diretta tv e streaming, dove vedere LaLiga sabato 22 febbraio

Barcellona-Eibar diretta tv e streaming, dove vedere LaLiga oggi 22 febbraio. Al Camp Nou va in scena il match Barcellona-Eibar, sfida valida per la 25° giornata de LaLiga. La squadra di casa ha vinto il suo ultimo match in casa del Getafe e ha accorciato sul Real Madrid capolista, fermato sul 2-2 dal Celta Vigo: adesso i catalani si trovano a 52 punti a -1 dal Real e avranno la possibilità di mettere pressione ai blancos impegnati questa sera in casa del Levante. L’Eibar, invece, si trova in tutt’altra situazione di classifica: i baschi non hanno giocato l’ultima gara di campionato contro la Real Sociedad (gara che si recupererà il 10 marzo) a causa della “pessima qualità dell’aria” dovuta alla frana che ha colpito la discarica di Zaldibar situata nei pressi delle stadio e, visto il pareggio del Maiorca contro il Betis di ieri sera e lo scontro diretto tra Celta Vigo e Leganes, adesso si trova immischiata nella zona retrocessione. Quique Setién, allenatore del Barcellona, potrebbe attuare un piccolo turnover in vista della sfida di Champions League contro il Napoli prevista per martedì 25. Mendibilar, invece, scenderà in campo con i migliori undici per tentare l’impresa.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 16 italiane e il match sarà arbitrato dal signor César Soto Grado.

Con DAZN segui Barcellona-Eibar in streaming, live e on demand

Barcellona-Eibar, info diretta tv e streaming. Il match del campionato spagnolo sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 16 italiane. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One oppure sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di Dazn è di 9,99€.