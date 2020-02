Osasuna-Real Madrid streaming Dazn e diretta tv La Liga: dove seguire il match

Osasuna-Real Madrid streaming Dazn e diretta tv La Liga: la presentazione del match

Osasuna-Real Madrid sarà match valevole per la ventitreesima giornata della Liga spagnola. Los blancos arrivano allo stadio El Sadar da primi della graduatoria, nonostante la battuta d’arresto in coppa del Re, ad opera della Real Sociedad, abbia privato gli uomini di Zidane della possibilità di fare il treble. La squadra madrilena è reduce da quattro vittorie di fila in campionato e, approfittando della sconfitta patita dal Brcellona contro il Valencia un paio di settimane fa, è riuscita a conquistare la vetta solitaria della classifica con tre punti di margine sugli eterni rivali catalani. L’Osasuna versa attualmente in un periodo difficile e, dopo essere stata eliminata agli ottavi di coppa proprio per mano della stessa Real Sociedad, ha perso l’ultima gara di campionato contro il Villareal col punteggio di 3-1. I ragazzi di Arrasate si trovano comunque in una buona posizione di metà classifica, utile a centrare l’obiettivo della salvezza.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Nacho Vidal, Unai Garcìa, Aridane, Estupinan; Oier, Brasanac; Torres, Adriàn, David Garcìa; Avila. Allenatore: Arrasate

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Hazard. Allenatore: Zidane

Osasuna-Real Madrid, gara valevole per la ventitreesima giornata di Liga spagnola, con inizio oggi, alle ore 16:00, sarà visibile in diretta su Dazn.