Real Madrid-Celta Vigo streaming Dazn e diretta tv La Liga: la presentazione del match

Real Madrid-Celta Vigo è il posticipo della ventiquattresima giornata della Liga Sspagnola. La squadra di Zinedine Zidane continua la propria rincorsa al titolo in un testa a testa contro il Barcellona che sta tenendo tutti gli appassionati col fiato sospeso. Dopo la vittoria blaugrana nel match di ieri contro il Getafe, los blancos avranno l’opportunità di allungare nuovamente a +3 affrontando in casa una squadra sulla carta nettamente inferiore. Il Celta Vigo occupa infatti il quartultimo posto in classifica e, nelle ultime 10 partite di campionato, ha vinto una sola volta, settimana scorsa, contro il Siviglia. E’ una gara che la squadra madrilena potrà affrontare al completo, visto il pieno recupero di Edin Hazard, assente sin dal novembre scorso. Ci sono tutti i presupposti affinché le merengues proseguano nell’importante striscia di vittorie, ferma a sei di fila in campionato.

Real Madrid-Celta Vigo streaming Dazn e diretta tv La Liga: le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Bale. Allenatore: Zidane

CELTA VIGO (3-4-1-2): Blanco; Araujo, Murillo, Aidoo; Olaza, Yokuslu, Beltràn, Velazquez; Rafinha; Iago Aspas, Smolov. Allenatore: Oscar Garcìa

Real Madrid-Celta Vigo streaming Dazn e diretta tv La Liga: dove vedere il match

Real Madrid-Celta Vigo, gara valevole per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, con inizio stasera, ore 21:00, sarà visibile in streaming su Dazn.