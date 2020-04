Barcellona, Victor Font: “Club rischia la bancarotta”

Barcellona, le parole del candidato alla presidenza Victor Font: “Il club rischia la bancarotta”

Sono giorni concitati in casa Barcellona. Con il calcio bloccato a causa dell’emergenza Coronavirus, tra i blaugrana tiene banco la frattura interna che si è venuto a creare tra squadra e dirigenza. Nei mesi scorsi i media spagnoli avevano fatto filtrare delle notizie, poi smentite dalla dirigenza, secondo cui Batomeu avrebbe finanziato una campagna mediatica via social volta a screditare i “senatori” del club. In seguito è arrivato l’esonero di Valverde, maldigerito da gran parte della squadra e ora le voci di mercato che vorrebbero un Messi sempre più in rotta con la presidenza e sempre più lontano dalla Catalogna (per approdare su sponda interista?).

Di questa difficile situazione ha parlato, attraverso una lettera a mezzo stampa, Victor Font, uno dei candidati alla presidenza per il 2021, usando parole che non lasciano adito a particolari interpretazioni:

“Per molto tempo abbiamo avvertito i membri della società che il club si sta avviando verso la tempesta perfetta. Se i rischi erano grandi, ora sono diventati enormi. Siamo nel mezzo di una pandemia che ha fermato il Pianeta e avrà effetti su tutti i settori, anche sullo sport. Allo stesso modo, per mesi, abbiamo assistito a una vergognosa escalation di crepe nel comportamento istituzionale del club, un processo che è culminato in questi giorni con accuse e rimproveri tra i consiglieri d’amministrazione, oltre a sei imprrovvise dimissioni. Il risultato è che il club si sta avviando verso una crisi economica e morale. Game Over. Abbiamo assistito alle condanne al club per il caso Neymar. Aggiungiamo anche una politica sportiva irregolare, lo scioglimento del Cda e la signifivcativa riduzione delle entrate a causa della pandemia. La squadra è inoltre in guerra civile da molte settimane contro la proprietà, con Messi che ha avuto aspre dispute con Bartomeu in merito al taglio stipendi ed Eric Abidal, (team manager), per il licenziamento dell’allenatore Valverde”.

Barcellona: chi è Victor Font? L’uomo del post-Messi

Ma chi è Victor Font? Imprenditore, 47 anni, è co-fondatore e Direttore Generale di Delta Partners, un’azienda che si occupa d’investimenti nel settore delle telecomunicazioni. Candidato alla presidenza sin dal 2018, ha sempre criticato il modello economico-gestionale di Bartomeu, affermando altresì di “Essere pronto a far entrare il Barcellona in una nuova dimensione quando avverrà il ritiro di Lionel Messi”,