Atletico Madrid, sono in totale 10 i positivi al Covid-19

Dalla Spagna sale il numero di positivi nell’Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo As, dieci giocatori dell’Atletico Madrid hanno dato risultato positivo al test di rilevamento del Coronavirus. Di questi, nove hanno già mostrato risultati negativi al test di rilevamento, pertanto, hanno già sviluppato gli anticorpi. Solo uno di questi dieci, Renan Lodi, ha mostrato una carica virale in questi nuovi test. Nonostante tutto, il giocatore sta bene, asintomatico e vivace. I nove giocatori che hanno già sviluppato gli anticorpi potranno tornare ad allenarsi mentre il giocatore brasiliano dovrà attendere un nuovo test. Nel caso in cui nel prossimo test non sia stata rilevata alcuna carica virale nel giocatore, il giocatore dovrà ripetere un’altro test a distanza di tre giorni prima di poter tornare ad allenarsi.

La situazione di Renan Lodi

La notizia di positività di Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano, ha fatto rapidamente il giro del mondo perché Globoesporte in Brasile ha annunciato il suo caso. Secondo alcune fonti vicine al giocatore, all’inizio di marzo, Lodi iniziò a presentare i sintomi di quella che pensava fosse l’influenza. Giorni dopo, iniziò a sentirsi senza fiato e lo riferì al club, che trasferì un medico nella sua abitazione ed era a conoscenza di lui e della sua partner, che presentò gli stessi sintomi pochi giorni dopo. Renan sta bene da diverse settimane, sebbene abbia una piccola congestione nasale. Dopo il risultato positivo, verrà isolato a casa per i prossimi dieci giorni, fino a quando non potrà ripetere il test per poter partecipare alle sessioni di allenamento.