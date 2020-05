La Liga: spunta una data per la ripartenza

Quando ripartirà La Liga spagnola? Il campionato iberico, così come quasi tutti i tornei continentali, ha subito uno stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo scorso 13 marzo il governo spagnolo ha infatti sospeso tutte le manifestazioni sportive per evitare il propagarsi del contagio. In queste ultime settimane però si è cominciato a ridiscutere della possibile ripartenza dei campionati e, anzi, la Merkel ha già annunciato che in Bundesliga si ricomincerà a giocare il 16 maggio. Anche la Lega calcio spagnola si sta muovendo in quella direzione e nelle scorse ore è cominciata a circolare la data della possibile ripresa in Spagna

Quando ricomincerà La Liga?

La Liga ricomincerà il 20 giugno. Ne è sicuro Javier Aguirre, tecnico messicano del Leganes, che ha parlato ai connazionali di Marca Claro nella tarda nottata di ieri: “Il 20 gigno La Liga riparte e riusciremo a chiuderla entro cinque settimane, la chiuderemo il 26 luglio. A me è appena arrivata la comunicazione dalla Lega, per cui sono contentissimo” ha detto l’allenatore dei biancoblù.

Un simile progetto implica ovviamente di dover giocare due volte a settimana per portare a termine il calendario in tempi utili e compatibilmente con l’inizio delle coppe europee (previsto per il 3 agosto). Si dovrebbero disputare due turni settimanali dunque nelle giornate tra mercoledì/giovedì e sabato/domenica. Tutto ancora tace sul fronte Coppa Del Re dove a contendersi la finale saranno Atletico Bilbao e Real Sociedad. La Liga, a quanto pare, è comunque pronta a ripartire per ridare vita al duello appassionante tra Barcellona e Real Madrid.