Psg-Strasburgo Streaming Dazn, orario del match, e probabili formazioni Ligue 1, sabto, 14 settembre

Quinta giornata del campionato di Ligue 1 che riprende la sua corsa, dopo la sosta causa Nazionali. I campioni in carica del Psg saranno di scena al “Parco dei Principi” in una sfida, abbastanza agevole sulla carta, contro lo Strasburgo. Mbappè e compagni, dopo l’inaspettato “scivolone” contro il Rennes alla seconda, si sono subito riportati in testa alla classifica, che ora guidano a quota 9 punti a parimerito proprio con il Rennes, il Nizza e il sorprendente Angers. C’è molta curiosità, tra le file parigine, per il possibile debutto di Mauro Icardi, atteso da una nuova esperienza dopo gli anni trascorsi all’Inter. Possibile che il “puntero” argentino parta dalla panchina, subentrado poi a partita in corso.

Per ciò che riguarda lo Strasburgo, parliamo invece di una compagine invischiata nella lotta per non retrocedere che, in queste prime quattro giornate, ha raccolto la miseria di 3 punti. La squadra di Laurey, vincitrice della Coppa di Lega lo scorso anno, non poteva avere ripresa peggiore, dopo che le prime quattro giornate hanno fatto capire che, quest’anno, ci sarà da lottare più del previsto per mantenere la categoria.

Psg-Strasburgo streaming Dazn e orario della gara

La partita Psg-Amien è prevista per sabato 14 settembre alle ore 17:30 e sarà visibile in streaming su Dazn (https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart)

Psg-Strasburgo, probabili formazioni:

PSG (4-3-3) Navas; Meunier, Diallo, Silva, Bernat; Draxler, Marquinhos, Verratti; Cavani, Mbappè, Neymar. Allenatore: Thomas Tuchel



STRASBURGO (3-4-1-2) Seis; Simakan, Mitrovic, Djiku; Lala, Sissoko, Lienard, Carole; Thomasson; Mothiba, Ajorque. Allenatore: Thierry Laurey