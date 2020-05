Ligue 1: ecco la squadra della stagione votata dai lettori de L’Equipe

La Ligue 1 si è conclusa in anticipo, vista la decisione del Governo francese di sospendere tutte le manifestazioni sportive fino a settembre 2020. La classifica è stata congelata e il titolo di campione di Francia è andato al PSG, grazie al suo vantaggio di 12 punti sul Marsiglia secondo in classifica, ma non sono mancate le polemiche delle altre squadre (su tutte il Lione).

Intanto, i lettori de L’Equipe, il quotidiano sportivo francese più famoso, hanno votato la squadra della stagione, l’undici tipo della Ligue 1: dominio PSG con ben 7 giocatori in squadra. Oltre ai giocatori della squadra campione di Francia, in porta è presente Steve Mandanda, storico numero uno del Marsiglia, nel ruolo di terzino destro c’è Leo Dubois del Lione, a centrocampo la rivelazione del campionato, il classe 2002 del Rennes, Eduardo Camavinga, e in attacco il bomber del Monaco, Wissam Ben-Yedder. Sorprende la scelta dell’allenatore: André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha vinto contro Thomas Tuchel, tecnico del PSG, che ha preso solo il 10% dei voti, arrivando dietro anche a Julien Stéphan del Rennes.

Vediamo insieme l’undici tipo della Ligue 1 2019/2020.

Ligue 1: ecco la squadra della stagione 2019/2020

Steve Mandanda (Marsiglia)



Leo Dubois (Lione)

Thiago Silva (PSG)

Marquinhos (PSG)

Juan Bernat (PSG)

Marco Verratti (PSG)

Eduardo Camavinga (Rennes)

Angel Di Maria (PSG)

Kylian Mbappé (PSG)

Neymar (PSG)

Wissam Ben-Yedder (Monaco)

Allenatore: André Villas-Boas (Marsiglia)