Messi di nuovo ko con l’Argentina. Out contro la Spagna, a rischio con la Roma ?

Sembrava essersi ripreso dal’infortunio che lo aveva tenuto fermo nell’ultimo match contro l’Italia, e invece Lionel Messi è costretto a fermarsi di nuovo e a saltare l’amichevole che l’Argentina disputerà contro la Spagna.



“Sono ottimista, ho molta voglia di scendere in campo, spero di poter essere della partita per dare il meglio di me. Nel pomeriggio faremo l’allenamento di rifinitura e vedremo come starò, ma l’idea è quella di giocare. Ieri mi sono allenato normalmente“. Parlava così nella giornata di ieri la Pulce che non aveva però ancora fatto i conti con il riacutizzarsi del dolore. “Soffro da molto tempo di problemi al muscolo ischio-adduttore. Mi sono allenato normalmente ma negli ultimi giorni ho accusato dolore e abbiamo deciso di non rischiare.”



Dopo il riposo preventivo contro la nostra nazionale il cinque volte pallone d’oro sembrava pronto a tornare a giocare, seppur non dal primo minuto, contro la Spagna.

Ciò che ha riportato qualche ora fa il giornale spagnolo Marca.com, invece, è che il dolore è tornato a farsi sentire e Messi non potrà scendere in campo neanche questa sera.

Poco importa saltare un’amichevole, il vero dilemma si potrebbe creare nel caso lo stop fosse più lungo del precedente, perché in quel caso la partita di campionato contro il Siviglia e soprattutto quella contro la Roma in Champions League, potrebbe essere a rischio.

Insomma, una situazione da tenere sotto controllo.