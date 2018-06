Il c.t. Herve Renard ha diramato la lista ufficiale dei convocati del Marocco ai Mondiali 2018. Gli africani tornano ad un campionato del mondo a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione a Francia 1998. Una squadra molto forte fisicamente, che ha nella difesa il suo punto di forza.

L’incognita nell’avventura iridata in Russia per il Marocco è il girone eliminatorio. Un raggruppamento di ferro che comprende Spagna, Portogallo e Iran. Per qualificarsi agli ottavi, cosa che non accade da Messico 1986, il Marocco dovrà arrivare necessariamente davanti a due di queste squadre. Un’impresa possibile a patto che si vinca la partita inaugurale con l’Iran, per poi giocarsi tutto con le due nazionali iberiche. Non sarà facile perché i Persiani sono una tra le migliori squadre d’Asia, con tanti giocatori che militano nei club europei.

La stella e leader del Marocco è certamente Mehdi Benatia. Il difensore della Juventus è il giocatore più rappresentativo della squadra e anche il capitano. Al Mondiale affronterò tanti giocatori del Real Madrid, che sono sparsi tra Spagna e Portogallo. Una buona occasione per vendicarsi del beffardo finale del Santiago Bernabeu, quando fu proprio lui a commettere il fallo da rigore su Lucas Vazquez. Un ingenuità che è costata l’eliminazione alla Juventus dalla Champions League. Occhi anche sul fantasista Ziyech. Gioiello dell‘Ajax che tanto piace alla Roma.

Convocati Marocco, la lista completa per Russia 2018

Ecco la lista dei 23 convocati del Marocco per i Mondiali 2018. L’unico club che ha due rappresentanti in rosa è la squadra turca del Fenerbahce.



Convocati Marocco Portieri: El Kajoui (Numancia), Bounou (Girona), Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger). Convocati Marocco Difensori: Benatia (Juvdntus), Saiss (Wolves), Da Costa (Basaksehir), Benoun (Raja Casablanca), Dirar (Fenerbache), Hakimi (Real Madrid), Mendyl (Lille).

Convocati Marocco Centrocampisti: Boussoufa (Al Jazira), El Ahmadi (Feyenoord), Ait Bennasser (Caen), Amrabat (Feyenoord), Belhanda (Galatasaray), Fajr (Getafe), Harit (Schalke 04).

Convocati Marocco Attaccanti: Boutaib (Malatyaspor), Bouhaddouz (St. Pauli), El Kaabi (Renaissance Berkane), Amrabat (Leganes), Carcela (Standard Ligi), Ziyech (Ajax).

Gli africani esordiranno ai Mondiali il 15 giugno, contro l‘Iran. Una partita da non fallire, perché poi ci saranno le due partite con le squadre iberiche. Molto difficile, se non proibitive sulla carta.