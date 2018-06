Dove vedere Croazia-Nigeria, streaming gratis e diretta tv su Italia 1 | Mondiali 2018 oggi 16 giugno

Croazia-Nigeria streaming live gratis e diretta tv, seconda gara del Gruppo D Mondiali Russia 2018 con fischio d’inizio ore 21. Match d’esordio per le due compagini che devono rispondere alle altre due dirette concorrenti del girone Argentina e Islanda protagoniste nella gara del pomeriggio. Croazia-Nigeria si giocherà dunque sabato 16 giugno alla Baltika Arena di Kaliningrad e metterà davanti le due mine vaganti del raggruppamento considerando la squadra di Messi la favorita per il primo posto e l’Islanda la cenerentola non solo del girone.

La squadra del tecnico Dalic e degli “italiani” Mandzukic, Kalinic, Badelj, Perisic e Brozovic si appresta ad affrontare la competizione mondiale da possibile outsider del torneo. Dietro le favorite ci sono i biancazzurri guidati dai piedi sapienti dei madridisti Modric e Kovacic e dalla tecnica di Rakitic del Barcellona. Squadra quadrata e con tante stelle quella che vuole diventare una solida realtà del panorama mondiale. La Croazia è arrivata ai Mondiali attraverso lo spareggio, avendo concluso al secondo posto il proprio girone. Qualche dubbio di formazione per quelli che sembrano essere i favoriti dell’incontro: Kalinic e Mandzukic si giocano il posto in avanti con lo juventino favorito sul milanista. Saranno tre gli uomini alle spalle della punta con Perisic, Modric e Rebic. Mediana composta dal’interista Brozovic e da Rakitic. In difesa spazio all’ex Sassuolo Vrsaliko con Corluka, Lovren e il neo milanista Strinic. In porta ci sarà Subasic.

La Nigeria non parte con i favori del pronostico per questa gara, anche se è tra le squadre africane che potrebbero sorprendere. Dopo aver vinto molto agevolmente il girone di qualificazione, il c.t. Rohr si affiderà al solito 4-3-3 con Ighalo a sostenere l’attacco e l’esperto Obi Mikel in cabina di regia. Attenzione anche a Iheanacho e Moses: il primo, che partirà probabilmente dalla panchina, con i suoi centimetri può davvero far male alle difese avversarie con gli attacchi aerei, il secondo, titolarissimo, con la rapidità e la grande capacità di dribbling mostrate ampiamente con la maglia del Chelsea in Premier League. Il risultato non è poi così scontato nonostante la Nigeria abbia la squadra più giovane del torneo Mondiale e la Croazia sia da tempo tra le squadre più forti d’Europa. I nigeriani, inoltre, hanno già conquistato parte del tifo presente in Russia e non solo. Infatti, la loro divisa ufficiale è stata la più venduta in assoluto. Una piacevole sorpresa dunque che potrebbe portare ulteriori fans in sostegno delle Aquile.

Croazia-Nigeria streaming live gratis e diretta tv

La gara tra Croazia-Nigeria valida per il Gruppo D del Mondiale Russia 2018 sarà visibile in esclusiva Mediaset in diretta tv in chiaro e gratis su Canale 5 a partire dalle ore 21. Sarà possibile seguire il match in diretta anche su Mediaset Premium. Inoltre, la sfida tra le due squadre potrà essere vista anche in diretta live streaming gratuitamente collegandosi sulle property web Mediaset. Dal sito ci si potrà sintonizzare sul canale di riferimento e godere dello spettacolo della partita. Sarà possibile vedere la gara in streaming anche tramite Pc, smartphone e tablet.