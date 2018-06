Germania-Messico Mondiali, streaming live gratis e diretta tv oggi 17 giugno

Germania-Messico in diretta tv e streaming live gratis. I campioni in carica della Germania faranno il loro esordio questo pomeriggio alle ore 17 allo Stadio Luzhniki di Mosca contro il Messico. La squadra allenata da Joachim Low non ha mai perso nei 5 precedenti contro i messicani, vantando ben 3 vittorie e 2 pareggi. L’ultimo confronto in ordine di tempo fu nella Confederations Cup giocata proprio in Russia nel 2017 quando i tedeschi si imposero per 4-1 grazie alle reti di Werner, Younes e alla doppietta di Goretzka. La Germania poi vinse la competizione battendo in finale il Cile per 1-0 grazie alla rete messa a segno dall’attaccante Lars Stindl del Borussia Monchengladbach.

La Germania è una delle favorite alla vittoria finale ed è a caccia del quinto titolo Mondiale della sua storia; i tedeschi, infatti, arrivano a Russia 2018 dopo aver stravinto il proprio girone di qualificazione con 10 vittorie su 10 con 43 reti fatte e 4 subite. Il Messico, come i tedeschi, è riuscito a conquistare i Mondiali di Russia posizionandosi al primo posto del girone davanti alle altre due squadre qualificate Costa Rica e la rivelazione Panama. Nell’elenco dei convocati di Low non figurano clamorosamente i nomi di Sané, Emre Can e Mario Gotze, quest’ultimo autore della rete che permise ai tedeschi di trionfare ai Mondiali in Brasile nel 2014 battendo in finale l’Argentina per una rete a zero ai tempi supplementari.

Germania e Messico sono inserite nel girone F insieme a Svezia e Corea del Sud, con queste ultime che si affronteranno domani pomeriggio alle ore 14. Nelle amichevoli pre-mondiali i tedeschi hanno raccolto una vittoria e una sconfitta, rispettivamente contro Arabia Saudita e Austria, entrambe terminate per 2-1. I messicani di Osorio, invece, hanno battuto 1-0 la Scozia, ma sono stati sconfitti per 2-0 contro la Danimarca, quest’ultima vittoriosa ieri pomeriggio nell’esordio mondiale contro il Perù per una rete a zero.

LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI – Joachim Low dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con il ristabilito Manuel Neuer a difendere i pali dei tedeschi. La linea difensiva sarà composta da Kimmich, Boateng, Hummels e Plattenhardt, a centrocampo gli inamovibili Toni Kroos e Sami Khedira, mentre a supporto dell’unica punta Timo Werner agiranno Muller, Ozil e Draxler. Per quanto riguarda il Messico, il tecnico Osorio dovrebbe schierare i suoi uomini con lo stesso modulo dei tedeschi; davanti al portiere Ochoa agirà la coppia centrale formata da Rafa Marquez e l’ex Roma Hector Moreno con ai loro lati Layun e Salcedo. In mediana ci saranno i veterani Guardado ed Herrera, mentre sulla trequarti dietro al Chicarito Hernandez agiranno Jonathan Dos Santos, Lozano e Carlos Vela.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV – L’incontro valevole per la prima giornata del girone F tra Germania e Messico in programma oggi pomeriggio alle 17 allo Stadio Luzhniki di Mosca sarà visibile in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1. I Mondiali di Russia 2018, inoltre, saranno visibili in diretta streaming su smartphone e tablet scaricando l’applicazione Mediaset On Demand. Grazie all’App Mediaset Mondiali FIFA sarà possibile vedere le partite e interagire commentando il match in tempo reale.