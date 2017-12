Southampton che miniera d’oro! Van Dijk l’ultimo affare clamoroso, ecco tutti gli altri del recente passato

Il Southampton sta facendo grande fatica in Premier League, ma di sicuro in casa Saints i conti li sanno fare bene, negli ultimi giorni si è parlato molto della cessione di Virgil van Dijk che è passato al Liverpool per la folle cifra di 85 milioni di euro, il difensore più costoso della storia del calcio, ormai il calciomercato è sempre più pazzo e dopo un estate incredibile a livello di trasferimenti record, niente sembra più sorprendere; ora nei prossimi giorni ci saranno gli effetti di questa roboante cessione, perché è normale che il Southampton ora si fionderà sul mercato e probabilmente strapagherà qualcun altro e così via.

CIFRA INCREDIBILE PER VAN DIJK. QUANTO VALGONO ALLORA SERGIO RAMOS, MARCELO E TANTI ALTRI?

Con tutto il rispetto per il difensore Van Dijk e per le sue capacità calcistiche, ma come fa questo ragazzone olandese a valere più di Sergio Ramos e Marcelo, tanto per fare due nomi forse più popolari, ma se ne potrebbero fare almeno altri 10 o forse anche di più.

Van Dijk 26 anni compiuti (nemmeno giovanissimo), in carriera ha vinto pochissimo, il suo palmares vanta due campionati scozzesi e una coppa di Scozia con il Celtic, gioca da titolare nella nazionale olandese da un paio di anni, in una delle selezioni dei tulipani meno forti degli ultimi 20 anni; allora come fa a valere così tanto? Inspiegabile…

Non per il Liverpool che lo ha pagato ben 85 milioni, veramente incredibile. Veramente fuori da ogni logica capire come è possibile che un giocatore con così poca esperienza in club importanti, che non ha vinto praticamente nulla di prestigioso, possa arrivare a costare tanto.

SOUTHAMPTON RE DELLE CESSIONI MONSTRE

Sicuramente quella di Van Dijk è la più eclatante, ma già i passato i Saints sono stati artefici di cessioni clamorose, andando a ripercorrere gli ultimi 4 anni, sono stati ceduti giocatori che si sono rivelati importanti ma anche alcune mezze delusioni, ricordiamo Luke Shaw (37,5 milioni al Manchester United), Calum Chambers (20 milioni all’Arsenal), oltre alle super plusvalenze Morgan Schneiderlin (35 milioni sempre al Manchester United) e Graziano Pellé (15,3 milioni allo Shandong Luneng); poi la grande alleanza con i Reds dove si sono trasferiti Adam Lallana per 31 milioni, Dejan Lovren per oltre 25 e Nathaniel Clyne per 17,7 milioni oltre al già citato Van Dijk.

SOUTHAMPTON PRIMA LA SALVEZZA POI IN ESTATE CHI SARANNO I PROSSIMI CRACK?

Non sarà facile salvarsi per il Southampton, squadra che passando ai risultati del campo è in caduta libera, con i suoi 19 punti attualmente occupa il 14°posto in Premier con solo 2 punti di vantaggio sulla zona salvezza; preoccupa più che altro il momento attuale dei Saints, che non vincono da oltre un mese e sono precipitati nella zona calda della classifica.

Intanto però chi saranno i pezzi pregiati da mettere in vetrina nella prossima estate? Oriol Romeu centrocampista scuola Barcellona esploso la scorsa stagione, oppure Cedric Soares terzino campione d’Europa con il Portogallo, ma anche Nathan Redmond acquistato nell’estate 2016 ma già un punto fermo della squadra di Mauricio Pellegrino, oppure chissà riusciranno a piazzare a peso d’oro Manolo Gabbiadini o Wesley Hoedt ex Lazio.