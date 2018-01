Lo Stamford Bridge è stato per moltissimi anni il teatro di sfide da togliere il fiato e con il passare del tempo tutto ciò non è cambiato. Vedere giocare il Chelsea dal vivo rappresenta sempre una nuova emozione per i tifosi e per tutti coloro che si ritrovano ad assistere e seguire dal vivo la squadra di Antonio Conte. I blues sono campioni in carica, poichè la scorsa stagione si è rivelata vincente e ricca di soddisfazioni.

Quest’anno ci sono grandi aspettativa nei confronti della squadra, che punta a vincere qualcosa di importante anche in Europa, ma la tradizione vede già nella bacheca di questo club dei trofei importanti sotto il punto di vista nazionale ed internazionale. Lo Stamford Bridge a questo proposito rappresenta una vera e propria casa.

Per il Chelsea di Antonio Conte i grandi impegni sono ormai imminenti, poichè il match contro il Barcellona, valido per gli ottavi di Champions League è ormai e alle porte, mentre in Premier bisogna agganciare il Manchester City che si trova primo in classifica. Due obiettivi importantissimi per Antonio Conte, che adesso si trova ad un bivio importante della sua stagione, dove si riuscirà a capire se i Blues saranno protagonisti.

Stamford Bridge, la storia del Chelsea, la mentalità vincente dei campioni d’Inghilterra (VIDEO)