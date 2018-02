Mourinho furioso con Pogba: “forse dovrebbe ricordare chi comanda”

Secondo il quotidiano britannico “The Sun“, Pogba e Mourinho sarebbero sul piede di guerra. Nel corso di un confronto particolarmente vivace avvenuto nello studio del portoghese, Pogba avrebbe affermato che la squadra è scontenta della fase tattica, dichiarando per giunta di essere molto insoddisfatto per la posizione che sarebbe stato chiamato a rivestire nelle ultime apparizioni del Manchester United, nonché del minutaggio, sentendosi un capro espiatorio per i recenti risultati poco positivi conseguiti dai Red Devils. Di tutta risposta, Mourinho avrebbe invitato il centrocampista francese a lasciare la stanza e a leggere il cartello sulla porta con sopra scritto “Manager”, nel caso in cui questi avesse dimenticato chi detiene il potere all’Old Trafford.

In effetti gli ultimi risultati ottenuti in campionato (due sconfitte nelle ultime tre partite) da Josè Mourinho hanno avvicinato il Manchester United più alla terza posizione in classifica che alla prima, con un Manchester City oramai in fuga libera e Liverpool, Chelsea e Tottenham sempre più pronte al sorpasso. A farne le spese è stato proprio Pogba, il quale nelle ultime cinque partite è stato sostituto due volte, altrettante è entrato a gara in corso ed in un’occasione non è stato nemmeno convocato, trattamento decisamente peculiare verso un giocatore che è stato pagato oltre cento milioni di euro.

Negli ultimi tempi Pogba sembrerebbe aver dichiarato di provare nostalgia verso Torino (tra le altre cose, l’Equipe ha riportato una notizia secondo cui la Juventus potrebbe godere di una clamorosa clausola di riacquisto), senza contare che in estate il Real Madrid potrebbe essere intento ad apportare una rivoluzione che coinvolgerebbe anche il centrocampo: che il clamoroso ritorno che ha rivoluzionato lo scenario economico del calcio possa esser giunto a termine dopo solamente due anni?