Chelsea-Manchester United, scontro inedito Sarri-Mourinho. L’ex impiegato di banca Maurizio contro l’ex insegnante di educazione fisica Josè. Così la stampa inglese ha presentato il match di oggi in programma alle ore 13:30 a Stamford Bridge. Blues contro Red Devils è di più, molto di più. Dieci anni fa è stata anche una finale di Champions League, oggi è un importante crocevia per il campionato delle due squadre. Il Chelsea è primo in classifica con 20 punti, a pari merito con Manchester City e Liverpool. Lo United è 7 punti lontano dalla vetta. Questa partita servirà a capire se gli uomini di Mourinho sono davvero usciti dalla crisi. Prima della sosta tutte e due le squadre hanno vinto in campionato. Comodo 3-0 per il Chelsea sul campo del Southampton, 3-2 sofferto e in rimonta per il Manchester United a Old Trafford contro il Newcastle di Rafa Benitez.

Chelsea-Manchester United, le probabili formazioni. Sarri confermerà il solito 4-3-3 con Kepa tra i pali, linea difensiva composta da Azpilicueta, Rudiger, David Luiz e Marcos Alonso. I tre in mezzo al campo saranno Kanté, Jorginho e Barkley (nonostante quest’ultimo non sia al meglio della forma); mentre in attacco spazio a Willian, Giroud (in ballottaggio con Morata) e Hazard. In casa Red Devils, Mourinho lancia il tridente offensivo con Rashford, Lukaku e il ritrovato Martial. In porta De Gea, davanti allo spagnolo agiranno Young, Bailly, Smalling e Shaw, fresco di rinnovo contrattuale. In mediana i muscoli e i centimetri di Fellaini (in vantaggio su McTominay), Matic e Pogba.

Chelsea-Manchester United, come seguire il match

Chelsea-Manchester United, info sulla diretta tv e streaming. Come tutti i match della Premier League 2018/2019 anche Chelsea-Manchester United sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (201 del telecomando Sky e 311 del digitale terrestre). Il calcio d’inizio è previsto per le ore 13:30. Il match potrà essere seguito anche in streaming grazie a SkyGo. Il servizio è fruibile per gli abbonati Sky su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.

Chelsea-Manchester United, le statistiche del match

Chelsea-Manchester United, i precedenti. L’ultimo successo dei Red Devils a Stamford Bridge è del 28 ottobre 2012. Un 3-2 con gol decisivo del Chicharito Hernandez. L’ultimo pareggio è del 7 febbraio 2016, 1-1 con gol di Lingard per i Red Devils e pareggio allo scadere di Diego Costa per i Blues. I londinesi hanno vinto l’ultimo confronto casalingo contro il Manchester United, 1-0 con Morata come match-winner. I due tecnici sono al primo confronto diretto in assoluto.

In Chelsea-Manchester United di oggi ci sarà il ritorno di Mourinho a Stamford Bridge. Il portoghese cominciò la sua avventura in Premier League con i londinesi, fu subito titolo al primo colpo. Lo Special One è tornato una seconda volta a Stamford Bridge e anche in quell’occasione ha vinto la Premier League. Ora ci proverà Sarri a provare a continuare la tradizione di tecnici vincenti al primo colpo al Chelsea. Dopo Mourinho, l’impresa è riuscita anche ad Ancelotti e Conte. Italians do it better.