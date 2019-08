Aston Villa-Everton, friday night in campo. Terza giornata della Premier League 2019/2020. Il turno viene inaugurato venerdì 23 agosto. Alle ore 21 italiane (le 20 inglesi) scenderanno in campo l’Aston Villa di Dean Smith e l’Everton di Marco da Silva. Si gioca al Villa Park di Birmingham, uno degli impianti più affascinanti del panorama inglese. I Villans padroni di casa sono ancora fermi a zero punti in classifica, dopo le sconfitte patite contro Tottenham e Bournemouth. C’è da ricordare che l‘Aston Villa è tornato nel massimo campionato calcistico inglese in questa stagione. Di contro l‘Everton ha 4 punti in classifica, frutto di un pareggio all’esordio contro il Crystal Palace e della vittoria interna per 1-0 contro il Watford. I Toffees hanno ancora la porta inviolata in campionato.

Aston Villa-Everton, le probabili formazioni. Questi i probabili schieramenti iniziali del match, Aston Villa (4-3-3): Heaton; Elmohamady, Engels, Ming, Taylor; McGinn, Douglas Luiz, Grealish; Trezeguet, Wesley, El Ghazi. Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Mina, Gray; Schneiderlin, Gomes; Richarlison, Sigurdsson, Bernard; Welbeck. Dunque ci dovrebbe essere ancora panchina per Moise Kean, l’ex Juventus arrivato in Premier League in questa sessione di calciomercato.

Aston Villa-Everton, come seguire il match in tv e streaming

Aston Villa-Everton, info streaming e tv. La Premier League 2019/2020 viene trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. In particolare il match del venerdì sera, ore 21, potrà essere seguito su Sky Sport Football (canale 203 del telecomando Sky. In più c’è anche la possibilità di seguire la partita grazie a Sky Go, il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili.

Aston Villa-Everton torna a disputarsi dopo tre anni. L’ultimo precedente al Villa Park risale infatti al 1° marzo 2016: finì 3-1 per i Toffees di Liverpool. I Villans non battono l’Everton in casa dal maggio 2015, quando si imposero per 3-2. Questo il resto del programma della terza giornata di Premier League:

