Premier League, la programmazione Sky della 1.a giornata: si comincia con Liverpool-Norwich

Ormai ci siamo quasi perchè venerdì 9 agosto inizierà ufficialmente la Premier League 2019-20 anche per quest’anno esclusiva Sky e dove il Manchester City del confermato Pep Guardiola vorrà confermare il titolo vinto la scorsa stagione per un solo punto sul Liverpool; saranno proprio i Reds campioni d’Europa a scendere in campo per primi venerdì sera (ore 21) dove all’Anfield Road ospiteranno il neopromosso Norwich City che lo scorso anno ha dominato la Championship chiudendola al primo posto con 94 punti. Sulla carta dovrebbe essere un match dal pronostico scontato ma in Inghilterra si sa è un campionato dalle mille emozioni e soprattutto nelle prime settimane le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Sabato 10 sono in programma tre gare; il lunch match vedrà impegnato in trasferta il Manchester City che inizierà la sua avventura contro il West Ham, con gli Hammers che cercheranno di rifarsi dopo il netto 0-4 del novembre scorso; nel pomeriggio (ore 16) incontro molto intrigante tra Crystal Palace-Everton in un match che potrebbe regalare parecchi gol; invece alle ore 18 il Tottenham, finalista della scorsa Champions League, giocherà davanti al proprio pubblico contro il neopromosso Aston Villa che lo scorso maggio è riuscito ad ottenere la promozione nella massima serie attraverso i playoff.

Domenica 11 due i match che gli abbonati Sky potranno gustarsi, il primo dei quali si disputerà al St James’ Park (ore 15) dove si affronteranno Newcastle-Arsenal, il match nella scorsa stagione si giocò a settembre e vide i Gunners prevalere per 2-1; i padroni di casa erano intenzionati ad acquistare proprio in extremis l’attaccante della Roma Patrick Schick, ma il giocatore ceco ha rifiutato la destinazione inglese. Il programma televisivo chiuderà in bellezza visto che ad Old Trafford si fronteggeranno Manchester United-Chelsea (ore 18) per un esordio con il botto; i Red Devils proprio ieri hanno venduto l’attaccante belga Romel Lukaku all’Inter (65 milioni più 13 di bonus) e ora in queste ultime ore stanno cercando di sostituirlo con il pari ruolo del Athletic Bilbao Inaki Williams, ma per farlo dovranno pagare la clausola rescissoria di 88 milioni di euro; i Blues vincitori dell’ultima Europa League con Maurizio Sarri, hanno Frank Lampard come nuovo allenatore che sarà atteso da un battesimo molto duro, ma che potrebbe già far capire quanto può valere la sua squadra dove per tredici anni ne è stata la bandiera.

Premier League, programmazione Sky 1.a giornata

Sabato 10 agosto

Ore 13.30 Sky Sport Football: West Ham-Manchester City

Ore 16.00 Sky Sport Football: Crystal Palace-Everton

Ore 18.30 Sky Sport Uno-Football: Tottenham-Aston Villa

Domenica 11 agosto

Ore 15.00 Sky Sport Football: Newcastle-Arsenal

Ore 17.30 Sky Sport Uno-Football: Man Utd-Chelsea

Come negli anni scorsi a tenere compagni agli appassionati ci saranno sempre gli studi nel pre e post gara, questi gli appuntamenti del weekend:

Sabato 10 agosto

Studi Premier Live 13.00-13.30, 15.30-16.00, 18.00-18.30, 20.30-21.00 tutto su Sky Sport Football

Domenica 11 agosto

Studi Premier Show ore 14.30-15.00 Sky Sport Football, 17.00-17.30 Sky Sport Uno-Football, 19.30-20.00 Sky Sport Uno-Football