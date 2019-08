Premier League: le probabili formazioni della 1.a giornata

Per tutti gli appassionati di calcio inglese stasera è arrivato il fatidico giorno dell’inizio della Premier League 2019-20 che vedrà alle ore 21 in campo Liverpool-Norwich City per l’anticipo della prima giornata.

Questo turno inaugurale vedrà il big match di domenica (ore 17) al Old Trafford tra Manchester United-Chelsea con i Blues che quest’anno avranno la loro bandiera in panchina, ovvero Frank Lampard che ha preso il posto di Maurizio Sarri andato alla Juventus. I campioni in carica del Manchester City esordiranno sul campo del West Ham, mentre le altre due londinesi Arsenal e Tottenham se la vedranno rispettivamente in trasferta contro Newcastle in trasferta e Aston Villa in casa. Sfida molto interessante quella che vedrà impegnate Leicester City-Wolverhampton con quest’ultimi che il 22 e il 29 agosto (visti i risultati di ieri sera) sfideranno il Torino nei playoff di Europa League, ultimo turno che darà l’accesso ai gironi.

Ora andiamo a vedere tutte le probabili formazioni dei dieci incontri del turno inaugurale.

Premier League, probabili formazioni 1.a giornata

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-NORWICH CITY 09/08 ore 19



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Robertson, Gomez, van Dijk; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi.