Chelsea-Liverpool streaming e diretta tv Premier League, dove vedere il match domenica 22 settembre

Domenica 22 settembre alle ore 17.30 allo stadio Stamford Bridge di Londra, Chelsea-Liverpool si affronteranno per il match della sesta giornata della Premier League.

Chelsea-Liverpool, presentazione del match

Quello di domenica pomeriggio è senz’altro il big match di giornata, con i Reds di mister Jurgen Klopp attualmente primi in classifica a punteggio pieno (15 punti) dopo cinque turni, tra l’altro con la miglior difesa del campionato con solo quattro reti subite al pari di Manchester Utd e Leicester e il secondo miglior attacco con quindici segnature (solo il City ne ha realizzate di più con 16.) I Blues del neo tecnico Frank Lampard invece sono al sesto posto ma solo con otto punti frutto di due vittorie altrettanti pareggi e una sconfitta, avvenuta all’esordio ad Old Trafford contro lo United con un pesante 4-0.

Dunque per i padroni di casa un match assolutamente da non sbagliare visto i tanti punti persi in questo primo scorcio di torneo; ricordiamo che le due squadre hanno vissuto una notte amara nella prima giornata di Champions League, visto che il Chelsea è stato sconfitto 1-0 a domicilio dal Valencia peraltro sbagliando un calcio di rigore al minuto 85 con Barkley, mentre il Liverpool ha perso nel finale 2-0 al San Paolo di Napoli contro la formazione di Carlo Ancelotti.

Per i Blues sarà anche una rivincita visto che lo scorso 15 agosto i Reds li hanno battuti nella finale della Supercoppa Europea a Istanbul anche se solamente ai calci di rigore dopo il 2-2 al termine dei 120 minuti, a decidere la contesa l’errore dell’inglese ma di origine nigeriane Tammy Abraham, l’unico a sbagliare dal dischetto. Errore che tuttavia non ha impedito all’attaccante di essere l’attuale capocannoniere del campionato con sette centri.

Nello scorso campionato il match si giocò il 29 settembre terminò con il risultato di 1-1 con reti di Hazard al 25 e Sturridge all’89’.

Chelsea-Liverpool, probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Alonso; Kovacic, Jorginho, Kanté; Willian, Abraham, Pedro. All. Lampard

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp

Chelsea-Liverpool, diretta tv e streaming

Il match di Premier League tra Chelsea-Liverpool, sarà visibile su Sky Sport Football HD (canale 203 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 17.25 con telecronaca affidata a Massimo Marianella. Alle ore 17 invece Premier Show con la conduzione Federica Lodi e il suo ospite Paolo Di Canio che presenteranno la sfida a pochi minuti dal suo inizio. Al termine dei 90 minuti ci sarà il post partita con commenti, interviste e gli highlights del big match della sesta giornata. Inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.