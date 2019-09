Juventus, sfuma De Gea: accordo con lo United per il rinnovo

David De Gea è destinato a rimanere al Manchester United. Lo spagnolo, dopo aver tenuto sulle spine un intero ambiente per un rinnovo contrattuale che stentava ad arrivare, ha deciso di apporre la propria firma per un accordo di durata quadriennale, con opzione per un altro anno. Al giocatore, verranno corrisposti ben 15 milioni d’ingaggio, cifra che dovrebbe renderlo il piú pagato dell’intera squadra.

Uno sforzo importante da parte del Manchester United che, con questo rinnovo, ribadisce le proprie intenzioni di restare ai vertici. De Gea, degno erede di Casillas in Nazionale, è infatti considerato uno dei migliori interpreti nel ruolo di portiere. I Red devils, negli anni, si erano dovuti guardare anche dagli assalti del Real Madrid che, per il post Casillas, hanno a lungo cercato lo spagnolo, prima di assicurarsi Courtois.

Di recente, si era interessata anche la Juventus, che, secondo una fonte autorevole quale il Daily mail, sarebbe stata pronta ad accogliere il ragazzo a parametro zero.

Il Manchester United, grazie a questo rinnovo monstre ha invece scongiurato qualsivoglia pericolo. Pagato appena 21 milioni di euro all’Atletico Madrid, De Gea, nel corso di questi otto anni di militanza è, a poco a poco, diventato un giocatore simbolo della squadra. Il suo futuro è ancora in Inghilterra, Paese dove potrebbe, a questo punto, chiudere la carriera.