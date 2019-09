Leicester-Tottenham streaming e probabili formazioni della Premier League, oggi, 21 settembre

Sesta giornata di Premier League che prevede un interessante match tra Leicester e Tottenham. Due squadre che hanno cominciato il campionato con qualche passo falso di troppo che le ha costrette a lasciare punti preziosi per strada. Soprattutto i ragazzi di Mauricio Pochettino, reduci dal pareggio, in Champions League, contro l’Olympiakos, dimostrano di non essere ancora riusciti a trovare la malgama giusta per provare a ripetere gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno, con la vittoria della Champions sfumata soltanto in finale, nel derby inglese contro il Liverpool. Due sole vittorie nelle prime cinque partite, con una sconfitta inaspettata maturata sul campo del Newcastle, costringono gli Spurs a rincorrere la vetta dal quarto posto in classifica, tutto ciò in un campionato che, comunque sia, si presenta molto equilibrato.

Discorso leggermente diverso per la squadra di Rodgers, che ha incassato il suo primo Ko stagionale, nell’ultima giornata, disputata all’Old Trafford, e ha, comunque sia, ha raccolto otto punti in queste prime cinque gare, fatto che gli consente di attestarsi in zone d’alta classifica.

Leicester-Tottenham: streaming e orario del match

Il match Leicester-Tottenham è in programma oggi alle 13:30 e sarà trasmesso su Sky Sport Football



Leicester-Tottenham: probabili formazioni

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi, Tielemans; Maddison, Choudoury, Barnes; Vardy. Allenatore. Brendan Rodgers

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks; Ndombele, Eriksen, Son; Kane. Allenatore. Mauricio Pochettino