Manchester City, i cugini “poveri” dello United sono diventati i più ricchi

C’era una volta il Manchester City, parente povero dei più blasonati cugini dello United. Una squadra che spesso si trovava a lottare per non retrocedere dalla Premier League e che adesso ne è padrona incontrastata. Tutto merito dell’avvento in società dello sceicco Mansour che, dal 2008, ha rilevato le sorti del club portandolo ad essere grande protagonista del calcio inglese con l’ambizione di diventare protagonista anche nel panorama europeo. Lo testimonia un record molto particolare che hanno collezionato i citizens in questa stagione.

Manchester City, una rosa record

Gli “Sky Blues“, infatti, vantano un record che nessuno era riuscito a toccare nella storia del calcio. La rosa del Manchester City è la più costosa nella storia del calcio con un valore complessivo che sfora il miliardo di euro. A dirlo è uno studio del Cies Football Observatory, secondo il quale, il parco giocatori della squadra inglese costa 1.014 milioni di euro. Una cifra mostruosa ma che ha portato il City ad essere dominatore del calcio inglese, arrivando a vincere nella scorsa stagione tutte le competizioni nazionali. Poco importa se, il vero obiettivo del proprietario Mansour Bin Sayed al Nahyan, ossia la Champions League, è sempre sfuggito di mano. Per ora. Lo studio ha preso in esame i club dei cinque maggiori campionati europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga spagnola e Ligue 1).

PSG e Real Madrid sul podio delle squadre più costose insieme al Manchester City

In questa speciale classifica delle squadre più costose, alle spalle del Manchester City ci sono il Paris Saint-Germain (913 milioni) e il Real Madrid (902 milioni). Tra le italiane, invece, la Juventus si piazza al quinto posto (con 719 milioni), dietro al Manchester United (751 milioni). Le altre italiane sono il Milan (408 milioni), l’Inter (364 milioni), infine Napoli (325 milioni) e Roma (254 milioni).