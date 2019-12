Questa sera alle ore 21 (ora italiana) andrà di scena all’Olympic Stadium di Londra, il derby tra West Ham – Arsenal. Una stracittadina che mette di fronte due compagini deluse per il loro andamento altalenante in campionato. Da una parte, i padroni di casa che con soli 16 punti si trovano nella zona calda della classifica, dall’altra i Gunners relegati all’undicesimo posto, distaccati a 10 lunghezze dai cugini del Chelsea in zona Champions. L’Arsenal ha già licenziato Emery prendendo al suo posto Fredrik Ljungberg. È dopo l’esonero dell’allenatore dell’Everton Marco Silva, anche quello degli Hammers Pellegrini, sembra ad un passo dalla fine del suo rapporto con il West Ham, in virtù della sconfitta patita nel turno infrasettimanale contro il Wolverhampton. L’Arsenal, invece, dopo il deludente pari per 2-2 contro il Norwick, nell’ultimo turno ha fatto ancora di peggio, perdendo tra le mura amiche contro il Brighton per 1-2.

Dove vedere West Ham – Arsenal

West Ham – Arsenal: l’incontro di questa sera all’Olympic Stadium può essere visto sul canale 203 di Sky Sport Football e Sky Sport 1. Un’altra possibilità per assistere da casa alla partita è quella in streaming, tramite l’app Sky go, servizio per abbonati.

Probabili Formazione West Ham: Martin; Fredericks, Ogbonna,Diop, Cresswell; Noble, Rice; Felipe Anderson; Snodgrass; Fornas; Haller.

Probabile Formazione Arsenal: Leno; Bellerin; Socratis; Davis Luiz; Tierney; Xhaka; Guendozi; Aubameyang; Ozil; Saka; Lacazette.