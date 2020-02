Danny Rose accusa Jose Mourinho di non dargli le stesse possibilità degli altri giocatori del Tottenham, il 29 enne ha fatto 16 apparizioni prima che Mourinho fosse assunto il 20 novembre, ma ha fatto solo cinque dopo il suo arrivo. “Sento che non mi è stata data la maggior possibilità di chiunque altro nella backline, volevo giocare per lui, sapevo che dopo un mese, non avrei mai giocato. È stato difficile allenarsi sapendo che non avrei giocato” . Continua il calciatore elogiando le capacità dello special one “Non ha funzionato, ma il pieno rispetto per lui e per quello che sta facendo al club. Ha sostituito il club con 12 punti alla deriva del Chelsea [ora al quarto posto] e ora sono quattro” . Poi continua sul suo futuro: “Devo essere sincero, pensavo che non avrei continuato a giocare. Mi è stata data la possibilità di giocare settimana dopo settimana. Voglio giocare di nuovo a calcio gli Europei in estate. Se vado a Newcastle e faccio bene, potrebbero pensare che è quello che ci si aspetta da me. Ma se non faccio bene, allora potrebbero pensare che il Tottenham avesse ragione a lasciarmi andare. Ho molto a che fare con questo, ma sono fiducioso nelle mie capacità e so che farò bene”.