La Premier League si rivolta al Manchester City: chiesta la revoca degli scudetti conquistati dai citizens

Non finiscono i problemi per il Manchester City di Pep Guardiola. Dopo che la sentenza Uefa dello sacorso 14 febbraio ha sancito l’esclusione della squadra campione d’Inghilterra dalle coppe europee per iprossimi due anni, le notizie delle ultime ore parlano di una possibile class action da parte dei club di oltremanica finalizzata ad ottenere la revoca dei titoli ottenuti dai citizens tra il 2012 e il 2016, periodo messo sotto inchiesta dal Uefa. Si parla, nello specifico, della Premier vinta nel 2014 e di due coppe di lega, vinte rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Una punizione esemplare che, oltre a servire da deterrente, dovrebbe rendere giustizia a tutte le squadre che accusano il City di aver alterato l’esito del campionato a causa del mancato rispetto delle regole.

Premier League, Manchester City sotto accusa: i citizens preparano la sfida al Real Madrid

Nonostante le tumultuose vicende che la stanno interessando, la squadra di Guardiola prova a rimanere concentrata sul campo, dove stasera, al Santiago Bernabeu, sarà attesa dall’ostico ottavo di finale contro il Real Madrid. Una sfida di sentimenti per Pep che, da fulgido rappresentante della mentalità catalana, non può far altro che percepire questa sfida come un derby. Il City arriva alla partita con un distacco siderale accumulato dal Liverpool in campionato, e dunque vede nella coppa l’unica speranza per continuare a dare un senso a questa stagione. Vincere la coppa, stavolta , può avere un sapore diverso: rendere meno amara un’assenza che si preannuncia dolorosa per i prossimi due anni.