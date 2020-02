L’ex allenatore del Everton Sam Allardyce parla del punto della situazione quando allenava lui la squadra :”Sono finito ottavo quando ho preso il controllo, quindi ho avuto lo stesso impatto su Everton che ha avuto Ancelotti. Abbiamo concluso ottavo dal 16 °” . Poi parla di Marco Silva: “Marco Silva, nel suo primo anno, li ha portati all’ottavo. Ma l’ottavo per Everton, agli occhi di tutti, non è abbastanza buono. Quindi ora si tratta di costruire una squadra che sia abbastanza brava da arrivare al sesto posto, e se continua a ottenere punti a questo ritmo, lo faranno”. E in fine parla di Ancelotti dei suoi successi e di quello che ha portato alla squadra: “Devi tenere presente che è italiano. Gli italiani basano tutte le loro filosofie di coaching sulla difesa ed è da lì che proviene la maggior parte del suo successo nella sua carriera. Sì, sarà creativo con i giocatori creativi che ha. Ma ha posto la stessa enfasi sulla difesa al Chelsea come Mourinho. Alla fine, se ottieni l’equilibrio giusto, otterrai il successo di cui Everton ha bisogno. Non puoi essere una squadra di talento se non riesci a difenderti correttamente. Ecco perché Marco Silva ha perso il lavoro. Ha cercato di dare un tocco in più, ma ha perso troppe partite perché l’opposizione ha segnato più di loro”. L’Everton ha bisogno di equilibrio e secondo Sam Allardyce ” Ancelotti può farlo.” I Toffees hanno subito solo otto gol nella loro apertura di sette partite sotto l’italiano, avendo spedito 27 nelle 15 partite che Silva ha preso in carico all’inizio di questa stagione. Le Toffe attaccano solo in modi che non le rendono vulnerabili. È forse un pó ingiusto prendere il record di Ancelotti da sette partite e confrontarlo con gli altri, considerando che hanno affrontato i cosiddetti sei grandi in più occasioni, mentre l’italiano li ha affrontati solo una volta. Le Toffe attaccano solo in modi che non li rendono vulnerabili. Tuttavia, è un chiaro indicatore di come i risultati stiano migliorando da quando Ancelotti ha preso il comando e il motivo per cui hanno iniziato a spostarsi verso l’alto, anziché verso il basso.