Tottenham-Southampton streaming Dazn e diretta live FA Cup: dove seguire il match

Tottenham-Southampton streaming Dazn e diretta live FA Cup: la presentazione del match

Tottenham-Southampton è un match valevole per il quarto turno di FA Cup. Stasera, nella cornice del “New White Hart Lane”, i ragazzi di Josè Mourinho sono chiamati al replay-match contro una squadra che, una decina di giorni fa, è stata capace di bloccarli sull’1-1 dopo i tempi regolamentari. Non è la prima volta che gli spurs vengono chiamati ad una doppia fatica in coppa quest’anno. Era già successo, infatti, nel turno precedente contro il Middlesbrough che i londinesi avessero avuto ragione degli avversari dopo l’1-1 maturato nel primo incontro. Ora, in casa Tottenham, sperano che la storia possa ripetersi, per volare agli ottavi dove, ad attenderli, ci sarà il Newcastle. Per accedervi, però, i ragazzi in maglia bianca dovranno superare l’ostacolo Southampton, vittorioso nel turno precedente contro l’Huddersfield Town e capace, come già detto, di dare filo da torcere alla ben più quotata avversaria nel match disputato lo scorso 25 gennaio. Il Tottenham ha trionfato per ben otto volte in questo torneo, ma l’ultima affermazione risale al 1991. Naturale, dunque, che la squadra voglia tornare ad assaporare il gusto della vittoria e tenga particolarmente ad avanzare nel torneo. Il Southampton, dal canto proprio, vanta un’FA Cup come unico trofeo della propria storia (conquistato nel 1976). I biancorossi vanno a caccia del “colpaccio” per entrare a far parte del tabellone principale della competizione.

Tottenham-Southampton streaming Dazn e diretta live FA Cup: le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Sessegnon; Ndombele, Dier; Lamela, Fernandes, Son; Lucas Moura. Allenatore: Mourinho

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Danso, Stephens, Vestergaard, Bertrand; Boufal, Romeu, Hojbjerg, Redmond; Obafemi, Hings. Allenatore: Hasenhuttl

Tottenham-Southampton streaming Dazn e diretta live FA Cup: dove vedere il match

Tottenham-Southampton, gara valevole per il quarto turno di FA Cup, sarà visibile stasera, a partire dalle ore 21:00, in streaming su Dazn.